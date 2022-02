Rendsburg

Den Blick bei einem Cocktail aus der Bar oder dem Wellness-Bereich übers Wasser schweifen lassen: Das soll nach den Plänen von Stefan Blau von Systema-Immobilien in naher Zukunft am Obereiderhafen in Rendsburg möglich sein. Nach einer längeren Corona-Pause und einer damit verbundenen Überarbeitung des Konzepts bekräftigt der Geschäftsführer gegenüber unserer Zeitung, an einem der größten Bauprojekte der jüngeren Geschichte der Kreisstadt festzuhalten. Nun hat er erstmals über Details gesprochen. Einzig: Auf einen konkreten Zeitplan will er sich nicht mehr festlegen.

„Wir machen keine Ankündigungen mehr, arbeiten aber intensiv an dem Projekt“, sagt Stefan Blau von der Firma Systema-Immobilien am Starnberger See. 2018 hatte das Unternehmen das knapp 16 Hektar große Areal von der Stadt gekauft, plante dort ein bis zu elfstöckiges Hotel in erster Linie für Geschäftsreisende. Die Corona-Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen und der vermehrten Nutzung von Online-Konferenzen machten zwischenzeitig Änderungen an dem Vorhaben nötig.

Investor Stefan Blau aus Bayern hält an den Plänen für den Obereiderhafen fest. Quelle: Hans-Jürgen Jensen (Archiv)

Rendsburg: Hotel-Projekt könnte Obereiderhafen zum In-Quartier der Stadt machen

In „überschaubarer Zeit“ will die Firma den Gremien der Stadt nun ein neues Konzept vorstellen. Bereits vor anderthalb Jahren war von einem Fokus auf Tages- und Kurzzeit-Touristen und einer „maritimen Gastro-Meile“ die Rede, wobei Geschäftsreisende Teil der Zielgruppe bleiben sollten. Nach Stand von Mitte 2020 sollten etwa 140 Zimmer und ein Parkhaus entstehen und das Hotel so geschnitten sein, das es eine Auszeit auch unter Pandemiebedingungen ermöglicht.

Noch ist das Obereiderhafen-Quartier in Rendsburg jenseits der Uferpromenade unbebaut. Quelle: Malte Kühl (Archiv)

Nach diesen Plänen soll eine Trias aus Innovations-, Welcome- und Business-Center das Angebot im Obereiderhafen abrunden. Geplant sind etwa gemeinschaftlich genutzte Büros für Start-ups, ein Ort, an dem gebündelt über touristische und kulturelle Angebote der Region informiert wird und sich Unternehmen in einem Showroom präsenteren können. Nähere Angaben, inwieweit dieses Konzept noch aktuell ist, macht Stefan Blau nicht.

Er sagt lediglich: „Der Inland-Tourismus nimmt zu.“ Das werde auch eine positive Wirkung auf Rendsburg haben, ist der Geschäftsmann aus Bayern überzeugt. Wellness-Suchende und Städtetouristen könnten genau so wie Radwandernde am Kanal zu den Gästen des neuen Hauses gehören. „Für E-Bike-Fahrer wird es Ladestationen geben.“ Für den Betrieb des Hotels gebe es schon mehrere Interessenten.

Systema-Immobilien aus Bayern will 50 Millionen Euro investieren

Nach ersten Plänen war ein Baustart bereits für 2018 angedacht, nach Ausbruch der Corona-Pandemie folgte im August 2020 die Vorstellung eines überarbeiteten Konzepts im Bauausschuss der Stadt. Dann wurde es ruhig um das Vorhaben. Während Blau nach dieser Vorgeschichte mit konkreten Ankündigungen vorsichtig ist, spricht er offen über das wegen der Baukostensteigerung nun nötige Investitionsvolumen von etwa 50 Millionen Euro. Zuvor waren bereits Millionensummen von Bund und Land zur Aufwertung des ehemaligen Gewerbe- und Hafenareals mit direkter Anbindung an die Altstadt geflossen.

Trotz der nun nötigen Summen rechnet Blau fest mit einer Umsetzung. Highlights wie eine Sky-Bar und ein in Teilen offener Wellness- und Fitnessbereich auf dem Dach haben unterdessen das Potenzial, sowohl das Areal zu beleben als auch neue Gäste in die Kreisstadt zu locken. Vor allem – und das hat der Investor so angekündigt –, wenn sie allen Rendsburgerinnen und Rendsburger unabhängig von einer Hotelbuchung offen stehen.