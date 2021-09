Rendsburg

Die Polizei in Rendsburg hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei junge Männer festgenommen. Sie sollen am frühen Morgen versucht haben, in eine Schule in der Aalborgstraße einzudringen.

Polizei Rendsburg: Festnahme nach Einbruchsversuch in Schule

„Gegen 1.30 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens auf eine ausgelöste Alarmanlage aufmerksam“, sagt Kai Kröger vom Polizeibezirksrevier in Rendsburg. Der Sicherheitsmann betrat das Gebäude und stellte verdächtige Geräusche fest.

Die herbeigerufene Polizei umstellte daraufhin das Gebäude und konnte nach eigenen Angaben zwei Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe festnehmen. Dabei handelt es sich um 16 und 19 Jahre alte Männer, die den Beamten bereits als Intensivtäter bekannt sind. Sie sollen versucht haben, durch ein Fenster in die Schule zu gelangen.

Nach einer ersten Einschätzung der Behörde wurde in der Schule nichts gestohlen, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.