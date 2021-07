Rendsburg

Gleich morgens einen Blick über Webcams der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) auf den Verkehr im Kanaltunnel werfen, das gehörte für viele Pendler aus Rendsburg und Umgebung zum täglichen Ritual. Wer einen Stau erspähte, konnte so zum Beispiel über die Rader Hochbrücke ausweichen. Doch damit ist nun Schluss. „Aufgrund einer umfangreichen technischen Störung übertragen die Webcams keine aktuellen Bilder“, heißt es auf der Webseite.

Kanaltunnel in Rendsburg: Kameras nutzten 3G-Netz

Sprecher Niklas Jirka Menke erklärt: „Die Webcams haben Bilder über das 3G-Netz gesendet.“ Teile dieses mittlerweile veralteten Netzes seien nun von den Mobilfunkbetreibern im Rendsburger Raum abgeschaltet worden, sodass die Kameras nicht mehr senden könnten. Da die Grundinstandsetzung des Kanaltunnels abgeschlossen sei, sehe man beim Wasserstraßen-Neubauamt auch keine Notwendigkeit zum Weiterbetrieb.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit 2012 waren erst zwei und dann drei Kameras im Einsatz. Sie sendeten jeweils einmal in der Minute frische Fotos ins Internet. Deren jüngste Bilder sind schon drei Wochen alt. Wie es jetzt weitergeht, ist jedoch noch unklar. Der Tunnel soll nach seiner endgültigen Fertigstellung an den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) übergeben werden. „Ob beziehungsweise welche Kameras der LBV wieder in Betrieb setzen wird, ist noch nicht abschließend geklärt“, so Jenke.

Bürgermeisterin Janet Sönnichsen zeigt sich enttäuscht

Rendsburgs Bürgermeisterin Janet Sönnichsen zeigt sich unterdessen enttäuscht über die Abschaltung. „Die Kameras waren ein willkommener Service für alle Rendsburger und auch bei Besuchern bekannt.“ Sollte das Angebot dauerhaft wegfallen, sei das ein Rückschritt und nicht im Sinne der Bürgerfreundlichkeit. „Ganz im Gegenteil, wir brauchen mehr solche Angebote. Am besten an allen Kanalquerungen“, so die Verwaltungschefin.