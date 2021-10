Rendsburg

Erneut es Ungemach für Autofahrer am Kanaltunnel in Rendsburg: In der Nacht zu Sonnabend und dann genau zwei Wochen später wieder, wird die Unterführung für Wartungsarbeiten gesperrt. Betroffen ist jeweils die Nacht von Freitag, 21 Uhr, bis Sonnabend, 5 Uhr.

Kanaltunnel: Sperrung für Software-Update in der Nacht zu Sonnabend

Am kommenden Wochenende erhält die Leittechnik ein Software-Update. Bestandteile wie Raumlüftung und Einbruchmelder werden dabei in das System integriert, heißt es von der zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes.

Dabei flössen auch Erkenntnisse aus den ersten Betriebsmonaten des Tunnels unter dem Nord-Ostsee-Kanal nach seiner umfassenden Sanierung in das Update mit ein. „Bedienoberfläche und Auswertefunktion der Software werden angepasst“, berichtet Sönke Meesenburg, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes. Dazu müsse das System in beiden Tunnelröhren heruntergefahren werden.

Nächste Wartung am 12. und 13. November

Darüber hinaus stehen weitere turnusmäßige Wartungsarbeiten an, die zwei Wochen später in der Nacht von Freitag, 12. November, auf Sonnabend, 13. November, ausgeführt werden sollen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sei auch in diesem Fall eine Vollsperrung Bedingung, so das WSV.

Während der Arbeiten werden Autofahrerinnen und Autofahrer gebeten, über die Autobahn 7 auszuweichen. Auch die Fährstelle Nobiskrug bietet eine Alternativroute, dort wird nachts bis 0.45 Uhr jeweils eine zweite Fähre eingesetzt.