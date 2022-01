Rendsburg

Ab sofort ist der Kreißsaal der Imland-Klinik am Standort in Rendsburg wieder regulär geöffnet. „Nachdem am Neujahrstag aufgrund von Coronainfektionen und -kontakten unter den Hebammen auf Notfallbetrieb heruntergefahren werden musste, kann nun die gewohnte Besetzung im Schichtbetrieb wieder garantiert werden“, teilte die Klinik am Montagnachmittag mit.

Entlastung durch kürzere Quarantäne

Grund für die kurzfristige Wiedereröffnung ist auch die neue Regelung des Landes in Sachen Corona. „Durch die verkürzte Quarantäne für Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur, die jetzt in Kraft getreten ist, könnten die betroffenen Mitarbeiterinnen nach negativer PCR-Testung wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren“, so Kliniksprecherin Barbara Ermes.

Begleitperson muss geimpft sein

Alle Schwangeren und Gebärenden könnten ab sofort wie gewohnt und geplant den Kreißsaal in Rendsburg wieder in Anspruch nehmen. Alle Geburten und Untersuchungen finden statt. „Wir weisen darauf hin, dass Gebärende auch weiterhin von einer Person begleitet werden können. Diese muss geimpft sein und wird zusätzlich vor Ort getestet (2G plus)“, heißt es in der Mitteilung der Klinik weiter.

Imland-Geschäftsführer Markus Funk spricht insbesondere den Teams in den umliegenden Krankenhäusern in Kiel, Schleswig, Neumünster, Itzehoe und Heide seinen Dank aus. Diese hatten in den vergangenen zehn Tagen die Geburten übernommen, die sonst in Rendsburg betreut worden wären.

Die Geburtsstation der Imland-Klinik am Standort in Eckernförde bleibt dagegen weiterhin geschlossen. Der Betrieb dort wurde nach dem bislang ungeklärten Tod eines Säuglings bis auf Weiteres eingestellt.