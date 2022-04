Rendsburg

Frauke Kondritz, studierte Lehrerin und seit fast 25 Jahren in der evangelischen Familienbildungsstätte in Rendsburg tätig, geht Ende April in den Ruhestand. Am Dienstag wird sie in einem Gottesdienst verabschiedet.

„Die Arbeit der Familienbildungsstätte wird dringend gebraucht, sie ist eine wichtige Stütze für Familien“, sagt Frauke Kondritz über ihre Arbeit. Das Angebot der Einrichtung hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Räumlich wie inhaltlich. Fanden die Kurse damals in dem Mütterschule genannten Christophorushaus in der Hindenburgstraße statt, ist es heute das Zentrum für Kirchliche Dienste im Margarethenhof.

Rendsburg: Frauke Kondritz begleitete Wandel der Arbeit mit Familien

Vor 25 Jahren waren vor allem Gruppen für Babys und Kinder nachgefragt, dazu Kreativ- und Kochkurse. Häufig geleitet von Frauen, die sich gerade selbst in der Kinderphase befanden. Einige hatten die Kurse früher schon selbst mit ihren Müttern besucht.

„Motor für neue Ideen war der gesellschaftliche Wandel“, sagt die 65-Jährige. Immer mehr Mütter kehren früher in den Job zurück. Heute sind Delfi-Kurse bei jungen Eltern beliebt, die die Sinne und die Koordination der Babys fördern. Hoch im Kurs steht nach Angaben von Kondritz auch die Kinderbetreuung durch Seniorinnen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben dem Angebot für Familien ist Frauke Kondritz auch die evangelische Bildungsarbeit immer wichtig gewesen. Den Glauben leben, Menschen willkommen heißen, Unterstützung geben, alles das sei ihr wichtig. Familien bräuchten Unterstützung, gerade in Krisenzeiten. „Und die Angebote müssen bezahlbar sein.“

Hinzu kommt seit 2007 auch noch das Angebot des Mehrgenerationenhauses in den Räumen der Familienbildungsstätte, die ein Treffpunkt für nachbarschaftliche Hilfe und offene Angebote für alle Altersgruppen geworden sind.

Kondritz, die selbst studierte Realschullehrerin ist und nach der Geburt von drei Kindern ihre Arbeit in der Familienbildungsstätte aufnahm, will die kommenden Jahre vor allem ihren Enkeln widmen. Ihre Arbeit in Rendsburg wird ihre Kollegin Anna C. Schneider fortsetzen, die bereits im Team der Einrichtung arbeitet.

Evangelischer Gottesdienst mit Verabschiedung von Frauke Kondritz, Dienstag, 26. April um 11 Uhr, in der katholischen Kirche St. Michael, Am Margaretenhof 39 in Rendsburg.