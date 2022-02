Rendsburg

Die Polizei in Rendsburg ist am Mittwochmittag um 12.53 Uhr zu einem Einsatz in die Sparkassenfiliale am ZOB in Rendsburg gerufen worden: Es hieß, dort bedrohe ein Mann mit einem Messer Kunden und Mitarbeitende. Als die Beamten mit vier Streifenwagen eintrafen, hatte er die Filiale jedoch schon wieder verlassen.

„Wir haben im Außenbereich einen geistig verwirrten Mann angetroffen, der polizeibekannt ist“, heißt es von der Regionalleitstelle. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe der Mann lediglich mit einem Nagelknipser gedroht und keine Forderungen gestellt. „Es handelt sich um einen hinlänglich bekannten Obdachlosen, der unter einer psychotischen Erkrankung leidet.“

Da keine Anzeige erstattet wurde, beließ es die Polizei nach eigenen Angaben bei einem Platzverweis.