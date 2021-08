Martin Schuldt ist neuer Wehrführer in Rendsburg.

Rendsburg

Bei dem Tagesordnungspunkt Wahlen war die Spannung groß auf der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rendsburg. Wehrführer Gerrit Hilburger trat erneut an, aber auch Martin Schuldt wurde vorgeschlagen. Es kam zur Kampfabstimmung.

Die 63 stimmberechtigten Kameraden entschieden sich mit 39 Stimmen für Martin Schuldt. Es gibt also einen Führungswechsel in Rendsburg. Gerrit Hilburger, der nun zwölf Jahre Wehrführer war, gratulierte Martin Schuldt und sagte zu seinen Kameraden: „Meine Familie wird nun etwas mehr Zeit von mir haben. Danke für die Jahre, die ich euer Wehrführer sein durfte. Bleibt bei der Stange und haltet die Einsatzbereitschaft hoch.“

405 Einsätze der Feuerwehr Rendsburg im Jahr 2020

Jens Schnittka berichtete über die 405 Einsätze der Feuerwehr im Jahr 2020. Darunter waren fünf Großfeuer, 115 Fehlalarme und 144 Technische Hilfeleistungen. Thomas Quint wurde in die Ehrenabteilung durch seine Kameraden verabschiedet. Er bedankte sich bei seinen Kameraden für die schöne Zeit und fügte an: „Lebt die Kameradschaft, denn nur so kann Feuerwehr funktionieren.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeisterin Janet Sönnichsen dankte der Feuerwehr für das ehrenamtliche Engagement: „Die Rendsburgerinnen und Rendsburger können sich auf ihre Feuerwehr verlassen.“