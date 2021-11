Rendsburg

Schnäppchen jagen bis spät in die Nacht: Das geht in Rendsburg wieder am Sonnabend, den 13. November, ab 18 Uhr. Dann gastiert nach der Corona-Pause der Mitternachts-Trödel wieder in der Nordmarkhalle.

Anbieter können sich ab sofort bei der Stadt ausschließlich telefonisch (Tel. 04331/206 641) täglich zwischen 10 und 12 Uhr einen Stand sichern. Angeboten werden darf auf dem Flohmarkt nur gebrauchte Ware.

Für Besucherinnen und Besucher ist der Eintritt zum Mitternachts-Trödel frei. Es gelten allerdings die 3G-Regeln. Parkplätze stehen auf dem angrenzenden Willy-Brandt-Platz ebenfalls kostenlos zur Verfügung.