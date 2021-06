Rendsburg

Die Arbeiten am neuen Gebäude der Kreisverwaltung in Rendsburg kommen gut voran. Trotz Corona-Pandemie und teilweisen Engpässen beim Materialnachschub in der Bauwirtschaft sind die Firmen auf der Zielgeraden.

Im September sollen die ersten Beschäftigten in ihre neuen Büros einziehen können. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 5,5 Millionen Euro und sind nach jetzigem Stand während der Bauphase nicht gestiegen.

Neubau in Rendsburg: Bisher keine Mehrkosten

Nach dem ersten Spatenstich vor knapp einem Jahr ging es auf der Baustelle zügig voran. „Erfreulicherweise sind während der Bauphase keine größeren Vorkommnisse aufgetreten, sodass das eingeplante Budget für die Gesamtmaßnahme auskömmlich sein wird“, hieß es im jüngsten Verwaltungsbericht des Landrats im Kreistag. „Die Fertigstellung ist für den August dieses Jahres vorgesehen.“ Es entstehen 1700 Quadratmeter auf vier Etagen.

Einzug in neues Gebäude in Rendsburg wohl im September

Nach Auskunft von Kathrin Bork, Fachgruppenleiterin beim Gebäudemanagement des Kreises, können die ersten von rund 100 Beschäftigten im September ihre neuen Büros beziehen. Vor allem werden das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Fachdienst Umwelt sein. Sie sind noch in einem Gebäude in der Kieler Straße in Rendsburg nahe der Werft Nobiskrug untergebracht. Derzeit ist die Verwaltung damit beschäftigt, die Umzüge für ihre Kolleginnen und Kollegen zu organisieren und Unternehmen zu beauftragen.

Jetzt arbeiten die Maler in Rendsburg

Nachdem zum Baustart zunächst der Boden über den alten Festungsanlagen Rendsburgs verdichtet werden musste, sind die Kräne und das schwere Gerät mittlerweile abgezogen. Elektroinstallationen, Fußbodenheizung und teilweise auch der Bodenbelag wurden in den vergangenen Wochen verlegt.

Zur Galerie Neben dem bestehenden Kreishaus in der Rendsburger Kaiserstraße entsteht derzeit ein neues Bürogebäude für mehr als 100 Beschäftigte.

„In diesen Tagen arbeiten vor allem die Maler im Gebäude“, berichtet Bork. Ende Juli werde dann der Aufzug installiert. Parallel dazu auch die Informationstechnik mit neuen Servern für die Daten der Kreisverwaltung. Vor dem Gebäude wird noch an den Außenanlagen gearbeitet. Es sollen dort unter anderem neue Stellplätze für Fahrräder entstehen. Der Behelfsparkplatz an der Kaiserstraße soll erhalten bleiben.

Kreis will Maßstäbe bei der Energieeffizienz setzen

In Sachen Energieeffizienz setzt die Kreisverwaltung mit dem neuen Gebäude Maßstäbe. So wurde bei der Planung Wert auf den Einsatz von nachhaltigen Materialien und Möglichkeiten zur Energieeinsparung gelegt. Unter anderem wird das Gebäude durch eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach mit Strom versorgt. Sie ist installiert. Der Eisspeicher der Stadtwerke, an den auch der benachbarte Uhrenblock sowie das bestehende Kreishaus angeschlossen sind, liefert die Heizenergie für das neue Bürogebäude.

Ladestationen für Elektroautos am Neubau geplant

Auch das Thema Mobilität wurde bei der Planung des Gebäudes berücksichtigt. So entstehen mehrere Fahrradstellplätze, die mit Ladestationen für E-Bikes ausgestattet sind. Auch werden weitere Ladesäulen für Elektro-Dienstfahrzeuge geschaffen.

Das neue Bürogebäude der Kreisverwaltung in Rendsburg ist neben dem Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale im Gewerbegebiet Rendsburg-Port für rund 16,7 Millionen Euro das derzeit größte Neubauprojekt des Kreises Rendsburg-Eckernförde.