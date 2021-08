Rendsburg

Marion Krekel ist die neue Gleichstellungsbeauftragte von Rendsburg. Für die Aufgabe ist sie bereits gut aufgestellt: Bereits von 2017 bis 2018 war sie im Kreis Rendsburg-Eckernförde als Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte tätig. „Ich habe so viele gute und interessante Kontakte knüpfen können“, sagt Krekel. In den vergangenen zwei Jahren arbeitete sie in gleicher Position in Eutin. Zuvor war sie von 2008 bis 2013 für das Management der Schulverpflegung in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Münster zuständig.

Rendsburg: Gleichstellungsbeauftragte warnt vor digitaler Benachteiligung

„Die Gleichstellung von Frauen und Männern in unserem Land ist eine zentrale Herausforderung, um das Leben in unserem Land zukunftsfähig und gerecht zu gestalten“, so Krekel. Dafür müssten Frauen und Männer auf ihrem gesamten Lebensweg die gleichen Chancen erhalten. Persönlich, beruflich und familiär, wie sie betont.

Dabei will Marion Krekel auf neue Formen der Benachteiligung hinweisen. Auch die Digitalisierung und die dafür nötige Kompetenz und der Zugang zu Computern könnten eine Form der Benachteiligung sein. Gewalt könne auf digitalem Wege ausgeübt werden. Um das zu vermeiden, will Krekel mehr Frauen in Führungspositionen verhelfen.

Bürgerinnen und Bürgern steht die neue Gleichstellungsbeauftragte ab sofort im Rathaus in Zimmer 142a (Am Gymnasium 4) zur Verfügung. Sie ist per E-Mail unter marion.krekel@rendsburg.de oder Telefon 04331/206-644 zu erreichen.