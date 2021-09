Rendsburg: Neue Pflegeschule zieht in alte Mauern

Rendsburg

Jobcenter, Volkshochschule und jetzt eine Pflegeschule: Der „humanitäre Campus“, wie ihn Mark Straßberger nennt, nimmt Formen an: Ein Großteil der acht Gebäude in seinem Eigentum auf dem Gelände der ehemaligen Eiderkaserne in Rendsburg sind jetzt saniert und vermietet. Jüngster Nutzer ist das Pflege-Schulungszentrum vom Institut für berufliche Aus- und Fortbildung (IBAF).

Rendsburg: Pflege-Schulungszentrum zieht auf Eiderkasernen-Gelände

„Ich wurde als positiv verrückt bezeichnet“, sagt Straßberger. Ursprünglich hatte er nur das als Eiderschlösschen bezeichnete Gebäude auf dem Gelände gekauft und an das Jobcenter vermietet. Im Sommer 2020 kamen sieben weitere und damit der Großteil der denkmalgeschützten Gebäude auf dem insgesamt 19 Hektar großen Gelände am Rande der Innenstadt hinzu.

Gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung in Rendsburg und anderen Nutzern wie dem Vermessungsbüro führten jedoch dazu, dass sich der Investor aus Bielefeld entschied, weitere Immobilien zu kaufen. Zusammen mit dem Neubauprojekt „Tulipan-Höfe“ und dem noch zu entwickelnden Grundstück in Richtung Imland-Klinik „das neue Quartier für Rendsburg“, wie Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos) betont.

Zur Galerie Auf dem Gelände der ehemaligen Eiderkaserne in Rendsburg hat eine Pflegeschule eröffnet. Bis zu 200 Menschen können dort ausgebildet werden. Investor Mark Straßberger gehört inzwischen ein Großteil der denkmalgeschützten Gebäude. Ihm schwebt ein „humanitärer Campus“ auf dem Gelände vor.

Gebäude wurde detailgetreu nach historischem Vorbild saniert

In dem nun vorgestellten ehemaligen Marstall bildet das IBAF bereits seit dem Frühjahr angehende Pflegefachkräfte und Altenpflege-Helfer aus, bietet dort auch Weiterbildungen an. „Das Gebäude spiegelt die Wertschätzung, die wir diesen Beruf entgegenbringen, wider“, sagt Irene Wolf, Geschäftsführerin des Instituts. 160 Schülerinnen und Schüler werden dort nach Angaben des Anbieters derzeit unterrichtet, Kapazität ist für bis zu 200.

Besonderen Wert legt das IBAF dabei auf eine moderne Ausbildung in der neu geschaffenen generalistischen Pflegeausbildung. „Neben dem Pflegebetrieb und dem Klassenraum vermitteln wir im sogenannten Skills-Lab die Grundlagen des Berufs“, so Wolf. Dazu gibt es zum Beispiel eine realitätsnahe Pflege-Puppe, an der der Puls gemessen werden kann. Das gebe es in Schleswig-Holstein bisher nur in Rendsburg.

Investition soll sich langfristig auszahlen

Mark Straßberger sieht sein Investment als Mischung aus kaufmännischem Verstand und gesellschaftlicher Verantwortung. Mit dem Erhalt und detailgetreuen Wiederaufbau der historischen Gebäude setze er auf Nachhaltigkeit und zufriedene Mieter, die langfristig bleiben. Zur Höhe seiner Investition machte Straßberger keine neuen Angaben. Im vergangenen Jahr war von insgesamt 25 Millionen Euro für Kauf und Sanierung die Rede.