Rendsburg/Osterrönfeld

Die Aussicht von der Eisenbahnhochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal ist bei einer Überfahrt mit dem Zug leider nur kurz zu sehen. Die Alternative, sich via Bahndamm zu Fuß auf die Stahlkonstruktion zu wagen, ist nicht nur verboten, sondern auch lebensgefährlich. Am Sonntag erwischten Bundespolizisten einen jungen Mann und eine junge Frau dabei.

Beamte auf Zugstreife bemerkten die jungen Leute am Sonntag auf dem Bahndamm, verständigten eine Streife in der Nähe. Kurz vor der Hochbrücke trafen die Polizisten auf eine 19-jährige Frau und einen 22-jährigen Mann. „Beide gaben an, die Aussicht genießen zu wollen“, heißt es von der Bundespolizei.

Sie wurden nach Angaben der Polizei über die Gefahr ihrer Aktion belehrt, mündlich verwahrt und erhielten einen Platzverweis.