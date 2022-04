Rendsburg

Die Interessen der Plattdeutsch sprechenden Menschen im nördlichsten Bundesland vertreten und dabei ein Stück Heimat bewahren: Dazu gibt es seit dem Jahr 2000 den Plattdeutschen Rat. In diesem Jahr startet das siebenköpfige Gremium in seine achte Amtszeit und lädt dazu alle Plattsnacker aus Schleswig-Holstein ein, sich zu beteiligen. Sie können bei der Wahl in Rendsburg am Sonnabend, 30. April, wählen und auch selbst kandidieren.

Der Plattdeutsche Rat, der an den Heimatbund in Schleswig-Holstein angebunden ist, setzt sich dafür ein, dass wieder mehr Plattdeutsch gesprochen wird. In Familien, an Schule und Universität, in den Medien, aber auch in Kirche und Verwaltung.

Neuer Plattdeutscher Rat wird in Rendsburg gewählt

„Nach 22 Jahren sprachenpolitischer Arbeit in Schleswig-Holstein zieht der Plattdeutsche Rat eine positive Bilanz“, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung. Das Netzwerk sei gut aufgestellt, diese Arbeit solle nun von neuen Mitgliedern fortgesetzt werden. Ihre Wahlperiode dauert bis 2026.

Bei der Veranstaltung im Hohen Arsenal sprechen unter anderem Johannes Callsen, CDU-Landtagsabgeordneter und Beauftragter des Ministerpräsidenten für die niederdeutsche Sprache. Außerdem gibt es Vorträge über die Sprachenpolitik in acht Bundesländern, Plattdeutsch in der Schule und eine Vorstellungsrunde mit den Kandidaten. Danach wird gewählt, und es gibt Kaffee und Kuchen.

Wahl des Plattdeutschen Rates, Sonnabend, 30. April, um 14 Uhr im Hohen Arsenal, Arsenalstraße 2, 24768 Rendsburg. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0431/983840 oder m.ehlers@heimatbund.de