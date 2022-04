Rendsburg

Erst fliegen die Fäuste, dann wird verbal gekämpft: Beim Politboxen anlässlich der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gehört ein echter Kampf im Rahmenprogramm ebenso zur Tradition wie der verbale Schlagabtausch von Polit-Schwergewichten. Ex-Weltmeisterin Regina Halmich sieht dabei durchaus Parallelen zwischen den Disziplinen. In Rendsburg angetreten sind mit Daniel Günther (CDU), Monika Heinold (Grüne), Thomas Losse-Müller (SPD) und Bernd Buchholz (FDP) allesamt die Spitzenkandidaten ihrer Parteien.

Für Temperatur in der Nordmarkhalle sorgen gleich zu Beginn die beiden Amateur-Boxer Lambert Wiesener und Denis Aliev in einem temporeichen Kampf über vier Runden. „Welche Gemeinsamkeiten sehen Sie zwischen Sport und Politik?“, fragt Organisator und Moderator Stefan Joachim Dohm anschließend die ehemalige Weltmeisterin. „Ohne Disziplin ist weder ein Sportler noch ein Politiker erfolgreich“, so Halmich.

Landtagswahl 2022: Spitzenkandidaten zeigen Reaktionsschnelligkeit beim Politboxen

Was ihr in der Politik fehlt, ist manchmal jedoch die Authentizität. „Ich gehe aber immer wählen, auch wenn ich mich ärgere.“ Das sei schon deshalb wichtig, um extreme Parteien nicht zu stark werden zu lassen. Anders als im Sport gibt es in der Politik jedoch keinen Ringrichter, wie Moderator Dohm bemerkt. „Dann ist der Dialog gefragt“, sagt er.

Das ist das Stichwort für die Politiker, die stilecht zu Einmarschmusik den Ring betreten. „Black Daniel“ Daniel Günther und „Money-Moni“ Monika Heinold treten bereits zum zweiten Mal mit ihren bewährten Kampfnamen an, „Red Tommy“ Thomas Losse-Müller und „Business-Bernie“ Bernd Buchholz sind neu in dem Spiel. Anmerken tut man ihnen das aber nicht.

Zur Galerie

In der ersten Runde dürfen die Politiker kurz zu selbst gewählten Stichworten Stellung nehmen. Infrastrukturausbau, Energiewende, faire Löhne oder Kitas. Die Ansagen kommen wie aus der Pistole geschossen, geradezu hitzig wird die Diskussion, als die Zuschauer mittels Fragekarten jeweils zwei Kontrahenten zu einem Thema ihrer Wahl in den Ring schicken.

Als erstes muss Ministerpräsident Daniel Günther gegen seine Vize Monika Heinold antreten. „Was halten Sie von Fracking und LNG-Terminals?“, steht auf der Karte. „Ich freue mich, dass die Grünen ihre Haltung zu einem Terminal in Brunsbüttel korrigiert haben“, sagt der Konservative süffisant. „Wenn Euer Bundeswirtschaftsminister so gut gewesen wäre wie unserer, wären wir heute weiter“, antwortet Monika Heinold durchaus bissig.

Die beiden Regierungspartner bekommen einen kurzen Break, als nächstes schicken die Zuschauer FDP-Mann und Landeswirtschaftsminister Bernd Buchholz in den Ring: „Das Tariftreuegesetz erstickt den Mittelstand“, sagt er zu Thomas Losse-Müller. Der ist anderer Meinung, sagt: „Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind es, die den Wohlstand schöpfen.“

„Red Tommy“ muss gleich weiterkämpfen, fordert gegenüber „Black Daniel“ mehr Geld für die eine öffentliche Ladeinfrastruktur von E-Autos. „Wir können nicht mehr Investitionen in jedem Bereich versprechen“, kontert der Ministerpräsident. Es gelte, Anreize zu schaffen. „Dann brauchen wir aber auch privates Kapital.“

Rendsburg: Schlagabtausch in der Nordmarkhalle

Nach einer kurzen Abkühlungsphase stehen sich Heinold und Günther wieder gegenüber. Beide wollen die Massentierhaltung begrenzen. „Wir sind uns im Ziel einig“, sagt sie versöhnlich. Bauern müssen sich darauf verlassen können, dass sich Anforderungen nicht alle paar Jahre ändern, argumentiert der Ministerpräsident. Dafür will die derzeitige Finanzministerin vermeiden, dass in Krisen als ersten Natur- und Artenschutz infrage gestellt werden.

Zum Höhepunkt in der zwölften Runde müssen die vier Kandidaten noch einmal alle in den Ring, sollen nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten, gefolgt von einer kurzen Stellungnahme. Inzwischen trägt nur noch Daniel Günther Jackett, Bernd Buchholz hat sich gleich zu beginn Sakko und Schlips entledigt, Monika Heinold ihre Strickweste abgelegt. Thomas Losse-Müller ist gleich nur im Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln erschienen.

„Black Daniel“ verspricht, bei der nächsten Bundestagswahl nicht Kanzlerkandidat zu sein, „Red Tommy“ ist der Überzeugung, dass sich die SPD in der Opposition neu erfunden hat, „Money-Moni“ findet nicht, dass zu viel gegendert wird, und für Bernd Buchholz ist der Staat in seinem Streben nach Regulierung übergriffig.

Wettkampf, das können Politikerinnen und Politiker offenbar auch.