Volltreffer für die gemeinsame Fahndungsgruppe von Landes-, Bundespolizei und Zoll: Auf dem Rastplatz Ohe bei Rendsburg stoppten die Beamten am Dienstag ein Auto aus Hamburg. Dabei stießen sie im Fußraum auf ein Kilogramm Marihuana.

„Die Drogen befanden sich bei der Kontrolle eingeschweißt in einer Klarsichtfolie im Fußraum des Beifahrers“, sagt Sönke Petersen von der Pressestelle der Polizei.

Der 21-jährige Fahrer und sein vier Jahre älterer Beifahrer wurden daraufhin an Ort und Stelle festgenommen, so die Polizei. Ein Richter des Amtsgerichts Kiel ordnete anschließend eine Durchsuchung der Wohnungen der Beschuldigten an.

LKA durchsucht Wohnungen in Hamburg

Dabei fand das Landeskriminalamt Hamburg jedoch nur noch eine geringe Menge Marihuana und einen vierstelligen Geldbetrag. Deswegen durften die beiden Männer am Abend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.