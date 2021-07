Die Polizei in Rendsburg sucht nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft nach Zeugen. Die Tat soll nach Angaben der Polizei am 17. oder 18. Juli stattgefunden haben. Eine große Menge an Schmuck soll dabei erbeutet worden sein. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Rendsburg melden.