Rendsburg

Sollen die vier Kitas in Rendsburg, die die Stadt selbst betreibt, an freie Träger gehen? Einen entsprechenden Prüfauftrag wollte die Rathauskoalition aus CDU, Grünen und FDP direkt auf der letzten Ratsversammlung des Jahres beschließen. Inhalt und Vorgehensweise schlugen bei Opposition, Eltern und Mitarbeitenden hohe Wellen. Nun reagiert das Rathaus und will die Entscheidung mit Verweis auf die Gemeindeordnung in den Sozialausschuss im Januar 2022 verschieben.

Rendsburg: Rathaus will Kita-Debatte im Ausschuss führen

„Laut Ortsrecht muss der Antrag erst im Sozialausschuss beraten werden“, sagt Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos). Dementsprechend werde die Verwaltung die Verweisung an das zuständige Gremium beantragen.

„Wir stehen zu unseren Antrag“, sagt hingegen die CDU-Fraktionsvorsitzende Anja von Allwörden. Innerhalb von Fraktion und Bündnis mit Grünen und FDP falle Anfang kommender Woche die Entscheidung, ob die Debatte trotzdem in der Ratsversammlung eröffnet werden solle. Auf einen Beschluss werde man aber vermutlich verzichten, um diesen nicht angreifbar zu machen.

Bündnis begründet mögliche Übertragung an freie Träger

Den plötzlichen Antrag direkt an die Ratsversammlung begründet sie so: „Dafür gibt es keinen richtigen Zeitpunkt.“ Dass er Wellen schlage würde, war ihr dabei durchaus bewusst. „Dabei handelt es sich nur um einen Prüfauftrag, keine Entscheidung“, so die Fraktionsvorsitzende.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihrer Überzeugung nach könne ein freier Träger wie Brücke oder Diakonie flexibler handeln, etwa Prämien für neues Personal ausloben, und würde den Fachkräftemangel damit eher entschärfen. „Außerdem wird die Verwaltung entlastet“, so von Allwörden.

Verwaltung will eigenen Fachdienst für Kitas schaffen

Im Rathaus ist unterdessen die Planung, dem Kita-Bereich wieder einen eigenen Fachdienst zu geben, weit fortgeschritten. Er soll zum 1. Februar seine Arbeit aufnehmen und mehr Kapazität zur Steuerung der vier städtischen Kitas haben.

Der Leitende Verwaltungsbeamte Sven Wilke sagt: „Wir wollen eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung sicherstellen.“ Das sei im Interesse aller Beteiligten. Bei der Personalsuche helfe weder die Diskreditierung freier Anbieter noch die Bezeichnung der städtischen Kitas als „Verwahranstalten“.

Rathaus kritisiert das Verfahren

So richtet sich die Kritik der Verwaltung lediglich gegen das Verfahren und nicht den Inhalt. Viele Kommunen in Schleswig-Holstein betrieben keine eigenen Kitas. Dem Subsidiaritätsprinzip folgend, soll der Staat in diesem Bereich ohnehin nur tätig werden, wenn andere Träger dies nicht leisten können, lässt er Verständnis für das Ansinnen erkennen.

Unterdessen reißt die Kritik aus Opposition und Bevölkerung an dem Vorschlag nicht ab. Nach Einbringung eines Änderungsantrags mit gegensätzlicher Intention von SPD und Linkspartei sagt auch der SSW: „Der Vorstoß der Rathauskoalition hat mich überrascht“, so Fraktionsvorsitzender Andreas Vollstedt.

Opposition und Bevölkerung kritisieren mögliche Privatisierung

Verschnupft zeigt sich Vollstedt ob der Tatsache, dass dies im Sozialausschuss oder unter den Fraktionen nicht zuvor zumindest angesprochen worden sei. Von Seiten des SSW stehe man für ein vielfältiges Kita-Angebot in Rendsburg.

Das sieht auch Franz-Reinold Organista so, ehemaliger Personalrat der Stadtverwaltung. In einem Leserbrief an diese Zeitung schreibt er: „Anstatt alles Notwendige für die Aufwertung der sozialen Berufe in den Kitas zu tun (...), fällt den politische Verantwortlichen außer Privatisierung nichts ein.“ In Zeiten der Pandemie hätten die Mitarbeitenden einen aufopferungsvollen Job erledigt, müssten dies als Hohn empfinden.

Ratsversammlung tagt unter Anwendung der 3G-Regel

Die Ratsversammlung tagt am kommenden Donnerstag, 16. Dezember, ab 16 Uhr im Bürgersaal des Hohen Arsenals. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen soll die Veranstaltung laut Verwaltung unter 3G-Regeln stattfinden. Unter Einhaltung des Mindestabstands ist damit nur für 40 bis 50 Besucher Platz.