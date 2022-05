Rendsburg/Fockbek

Gepflasterter Mittelstreifen, Blumenkübel, sogenannte Berliner Kissen, Kölner Teller oder Rüttelstreifen? Die Möglichkeiten, den Autoverkehr im Klinter Weg zwischen Rendsburg und Fockbek zu beruhigen, um eine sicher befahrbare Fahrradstraße zu schaffen, sind vielfältig. Nachdem die „Luxusvariante“ der Pflasterung von der Politik abgelehnt wurde, einigte sich der Umweltausschuss jetzt bei einer Enthaltung auf das Aufbringen von Rüttelstreifen.

„Nur Schilder reichen nicht“, erklärte Michael Hohmann vom Planungsbüro Masuch und Olbrisch. „Sonst fragt sich der Autofahrer spätestens nach der Hälfte der Strecke, ob er sich noch auf einer Fahrradstraße befindet.“ Denn ein Teil des Klinter Weges, der von der Hollesenstraße in Rendsburg bis zur Großen Reihe in Fockbek führt, liegt außerorts. Aktuell gilt hier ein Tempolimit zwischen 50 und 70 Kilometer pro Stunde, auf einer Fahrradstraße sind es lediglich 30.

Zwischen Rendsburg und Fockbek: Klinter Weg wird Fahrradstraße

Wie vom Ausschuss beauftragt, stellte der Planer dazu weitere Varianten zu der zuerst angebotenen Teilung der Fahrbahn durch einen gepflasterten Mittelstreifen (772 588 Euro) vor. Dazu gehören Blumenkübel (206 700 Euro), Berliner Kissen (276 900), Kölner Teller (136 500) und Rüttelstreifen quer zur Fahrbahn (28 080). Hintergrund ist, dass das Förderprogramm Radstark nur auf Rund der Hälfte der Strecke greift. Ursprünglich war dort für Beschilderungs- und Markierungsarbeiten im Bereich der künftigen Veloroute 4 mit lediglich 9000 Euro gerechnet worden, wovon das Bundesumweltministerium 70 Prozent erstattet. Dieser Betrag kann nun nicht mehr angepasst werden.

So entschieden sich die Mitglieder des Ausschusses aus Kosten- aber auch Praktikabilitätsgründen für die Variante mit den quer zur Fahrbahn verlaufenden Rüttelstreifen. Denn gerade den Grünen war wichtig, dass die Straße möglichst durchgängig auch von Fahrrädern nebeneinander befahren werden kann und kein Einreihen zum Umgehen der Verkehrsberuhigung nötig wird. „Rüttelstreifen werden erst ab einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde unangenehm“, erklärte Ausschussmitglied Christian Scherpe.

Wie hoch die Kosten exakt ausfallen, ist indes noch nicht klar. Gerechnet wurden die Rüttelstreifen von dem Planungsbüro alle 50 Meter, gegebenenfalls könnten die nach neuerer Rechtsprechung auch alle 70 Meter ausreichend sein. Dazu kommen jedoch noch die Kosten für Beschilderung und Piktogramme. Der Fußweg bleibt erhalten.

Für Radfahrer setzt die Stadt in nächster Zeit eine weitere Verbesserung in der Straße Wehrautal um. In der Fahrradstraße soll künftig nur noch Anliegern die Zufahrt erlaubt sein. Eine von den Grünen gewünschte Sperrung für den Autoverkehr hält die Verwaltung nicht für rechtens, da eine Zählung dort weniger als 200 Fahrzeuge (400 sind zulässig) ergab. Hier soll weiter geprüft werden, welche Veränderungen rechtlich zulässig sind, um das Sicherheitsgefühl der Fahrradfahrer zu verbessern.