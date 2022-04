Rendsburg

Erfolg für die Redaktion der „Weißen Brücke“ der Herderschule. Die Schülerzeitung hat in einem landesweiten Wettbewerb den zweiten Platz unter allen Schulen mit Oberstufe erreicht. Ausgezeichnet werden die Schülerzeitungen von der Jugendpresse Schleswig-Holstein.

Für eine faire Bewertung ermittelte die Jury die Preisträger getrennt nach Grundschulen, Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien und beruflichen Schulen. Kriterien waren unter anderem die Darstellung des Schullebens, jugendrelevanter Themen außerhalb der Schule und die Qualität von Sprache und grafischer Gestaltung. Mitmachen konnten sowohl gedruckte als auch Online-Zeitungen.

Beste Schülerzeitung: „Weiße Brücke“ der Herderschule ausgezeichnet

Eine vierköpfige Jury ermittelte die besten Zeitungen. Darunter waren mit Greta Balow eine ehemalige Landesschülersprecherin, mit Daniel Frevel ein Volontär vom NDR, die ausgebildete Mediengestalterin und Lehramtsstudentin Janka Harger und Juliane Groß aus der Pressestelle des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Wettbewerbsleiterin Linn Könnecke sagt: „Schülerzeitungen sind ein Ort, an dem junge Menschen über Themen berichten können, die sie und ihre Generation bewegen. Hier können sie sich Gehör verschaffen und erste journalistische Erfahrungen sammeln. Wir wollen mit dem Wettbewerb diese wichtige Form der Partizipation fördern.“

Für die Herderschule bildet die Auszeichnung den Abschluss ihrer gedruckten Ausgabe. Fortan soll das Medium online erscheinen. Neben der Rendsburger Schule wurde aus der Region noch die Johanna-Mestorf-Grundschule in Kiel ausgezeichnet.

Weitere Preise gingen an die Gemeinschaftsschule am Lehmwohld in Itzehoe, die Grund- und Gemeinschaftsschule Sandesneben im Kreis Herzogtum Lauenburg, die Gemeinschaftsschule Kellinghusen im Kreis Steinburg und die Berufsschule Bad Oldesloe aus dem Kreis Stormarn. In der Online-Verleihung wurden unter anderem ein Kletterpark-Besuch und ein Druckgutschein für die nächste Printausgabe ausgegeben.

Im Schülerzeitungswettbewerb Schleswig-Holstein werden jährlich die besten Redaktionen prämiert, rund 30 Teilnehmer bewerben sich jedes Mal. Die Gewinner jeder Schulkategorie nehmen anschließend am Bundesentscheid.