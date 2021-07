Rendsburg: Streit um Zigaretten eskaliert zu Messerstecherei

Rendsburg

Es ist Sonnabendabend, der 3. Juli, zwischen 19.30 und 20 Uhr, als ein 33-Jähriger von zwei arabisch aussehenden Männern in der Boelckestraße in Rendsburg aufgefordert wird, ihnen seine Zigaretten auszuhändigen.

Rendsburg: Täter stechen und treten zu

Als er sich weigert, zieht einer der Täter ein Messer, der andere tritt ihm von hinten in den Rücken. als das Opfer stürzt, treten und schlagen die Täter weiter auf ihn ein, stehlen die Zigaretten und fliehen in unbekannte Richtung. So schildert die Polizei den Tathergang und sucht nun Zeugen.

Nach Angaben der Behörde ließen sie das Opfer mit Prellungen und einer Stichwunde am Bauch zurück. Der 33-Jährige musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen gesucht: Tat ereignete sich in der Boelckestraße

Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Boelckestraße zwischen der Hausnummer 26 und einem arabischen Restaurant. Wer hat dort oder in der Nähe etwas Verdächtiges beobachtet? Der Täter mit dem Messer wird als etwa 27 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß beschrieben, er hatte zum Zeitpunkt der Tat kurze schwarze Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren. Er war mit einer langen schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt mit langen Ärmeln bekleidet, das vorn „Bänder“ hat.

Der zweite Täter soll etwa 18 Jahre alt und lediglich 1,6 Meter groß sein, die gleiche Frisur gehabt haben und mit einer blauen Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rendsburg unter Telefon 04331/20 80 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.