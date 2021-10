Rendsburg

Auf einmal standen wir wieder am Herd oder haben Essen bestellt: Die Corona-Pandemie hat die Essgewohnheiten der Menschen in der Region auf den Kopf gestellt. Die einen saßen im Lockdown zu Hause, die anderen mussten arbeiten und waren auf schnell verfügbare Gerichte angewiesen. Doch was bleibt von dieser Veränderung und was bedeutet das für Betriebe aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde? Zukunftsforscherin Hanni Rützler glaubt, dass Qualität und Regionalität an Bedeutung gewinnen und diese auch behalten. Diese Thesen hat sie auf der Konferenz „Kurze Wege“ der Landwirtschaftskammer in Rendsburg vorgestellt.

Rendsburg: Qualität und Regionalität rücken in den Fokus

„Wie viel Fleisch braucht es noch?“, fragt Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler provokant vor rund 100 Gästen in der Halle der Landwirtschaftskammer am Grünen Kamp in Rendsburg. Vier Rinder und 1000 Hühner esse der Durchschnittsbürger derzeit im Leben. Rützler glaubt, dass es absehbar weniger werden. Denn auch wenn in der Pandemie so viel gekocht wurde wie nie zuvor, hätten sich zuvor bereits bemerkbare Trends in Richtung vegetarischer Lebensmittel, aber auch zu Qualität und Regionalität noch verstärkt. Die Expertin spricht von einem „Paradigmenwechsel“.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei mache auch der traditionell preissensible deutsche Verbraucher mit. „Corona ist eine Gesundheits- und keine Wirtschaftskrise“, sagt die Österreicherin. Anders als etwa 2009 seien die Ausgaben für Lebensmittel nicht zurückgegangen. Eher im Gegenteil. Durch das Virus hätten Konsumentinnen und Konsumenten gemerkt, wie verwundbar sie sind. Dementsprechend gehe der Fokus auf eine gesündere Küche, wenngleich der Preis weiter eine Rolle spiele.

Gesunde Ernährung wird immer wichtiger

Rütlzers Daten zufolge legen 49 Prozent der Menschen wert auf Gesundheit, 34 Prozent achten dabei auf die Ernährung, 29 Prozent wollen etwa Zusatzstoffe vermeiden. Dazu gehöre für 23 Prozent weltweit das Ziel, zumindest weniger Fleisch zu essen. „Flexitarier werden Mainstream“, sagt Rützler. Dabei seien tierische Lebensmittel nicht per se schlecht, die Betrachtung werde aber vielschichtiger: Welchen Eindruck macht ein Produkt, was bedeutet seine Herstellung für die Umwelt und das Tierwohl? All das spiele eine zunehmend größere Rolle.

Hanni Rützler präsentiert ihre Studie zur Esskultur auf der Konferenz „Kurze Wege“ der Landwirtschaftskammer in Rendsburg. Quelle: Marc R. Hofmann

„Eine Avocado sieht gut aus, ist reich an ungesättigten Fettsäuren, eignet sich wunderbar für Instagram“, sagt Rützler. Ihr Anbau verbrauche aber auch viel Wasser, gleichzeitig müsse sie um die halbe Welt fliegen, um zu uns zu kommen. Was auf den Teller kommt, werde also bewusster gesteuert. „Es wird weniger Fleisch konsumiert, dafür aber in besserer und regionalerer Qualität.“

Fleisch-Alternativen aus dem Labor und der Region

Doch auch Alternativen sind im Kommen, etwa im Labor gezüchtetes Fleisch. „Ich gehörte zu den ersten Testern, die einen damals 250.000 Dollar teuren in-vitro-Burger probieren durften“, erzählt Rützler. Meerestiere aus Aquakultur und vorerst exotisch klingende Produkte wie Quinoa aus dem Rheinland oder Ingwer aus Österreich könnten die Speisekarte absehbar genau so bereichern wie Insekten oder Algen.

Restaurant aus Kopenhagen ist Vorreiter

„Einfach Fleisch weglassen ist keine Lösung“, sagt Hanni Rützler. „Es braucht neue Rezepte“. Restaurants wie das Noma in Kopenhagen experimentierten schon mit ausschließlich lokalen Produkten. „Dort liegt dann etwas eine ausgebackene Flechte auf dem Teller.“ So ungewöhnlich das noch klingt, der Betrieb ist erst jüngst zum wiederholten Mal als bestes Restaurant der Welt ausgezeichnet worden.

Lesen Sie auch Wenn in der Bahn das Behinderten-WC ausfällt: Altenholzer ärgert sich

Die Erfahrungen dieser Spitzenbetriebe sickere nach und nach auch in den Alltag durch. Corona habe diese Entwicklung beschleunigt. Dennoch handele es sich dabei um eine langfristige Angelegenheit. „Food-Trends haben eine Laufzeit von fünf bis 15 Jahren“, sagt Rützler. Klar sei jedenfalls: „Es wird schwerer, das eine Produkt anzubieten, mit dem alle glücklich sind.“ Für regionale Produzenten und Vermarkter jedoch die Chance, mit hochwertigen und lokal hergestellten Produkten einen potenziell lukrativen Markt zu besetzen.