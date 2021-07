Rendsburg

Auch wenn es Patrick Goesers Buchhandlung in Rendsburg erst seit knapp fünf Jahren gibt, gehört er mit ihr schon zu den 100 besten der Republik. Jüngst erhielt Goeser von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Erfurt das mit 7000 Euro dotierte Gütesiegel „hervorragende Buchhandlung“. Der Deutsche Buchhandlungspreis richtet sich an inhabergeführte Geschäfte, die zum Beispiel durch ihr vielseitiges Sortiment, ihr kulturelles Veranstaltungsprogramm oder die Literaturförderung ihrer jüngsten Leser auszeichnen.

Deutscher Buchhandlungspreis: Patrick Goeser ist ein Rendsburger Urgestein

„Der Preis ist ein großartiges Gefühl“, sagt der 53 Jahre alte Buchhändler. Denn auch wenn er erst seit wenigen Jahren selbstständig ist, ist er den Rendsburgern doch schon lange ein Begriff: als Mitarbeiter in der ehemaligen Traditionsbuchhandlung Reichel und durch seine Nachtwächter-Touren, für die er mit nach seinem Vorbild gemalten Plakaten wirbt. „1993 bin ich mit meiner Frau aus Köln in die Stadt gekommen“, erinnert sich Goeser. Nach einem abgebrochenen Archäologie-Studium entscheidet er sich für eine Lehre bei Reichel und bleibt dort bis kurz nach dem Kauf des Betriebs durch Liesegang. „Eine Übernahme hat sich damals leider nicht ergeben“, sagt er heute.

Patrick Goeser vor einem nach seinem Vorbild gezeichneten Plakat. Mit Sonnenuntergang wird der Buchhändler zum Stadtführer. Quelle: Marc R. Hofmann

Lohn für die langjährige Arbeit ist nun die Auszeichnung. „Von der Prämie kaufe ich mir erst einmal ein E-Lastenfahrrad“, so Goeser. So könnte er unterwegs ein bisschen Werbung für den Laden machen und noch mehr Bücher mit dem Rad ausliefern. Denn der Anteil der Kunden, die ihren Lesestoff geliefert bekommen möchte, ist spätestens seit Corona gestiegen. „Schon heute stelle ich 80 Prozent davon mit dem Fahrrad zu.“

Buchhändler möchte auf allen Kanälen mit seinen Kunden in Kontakt treten

Im ersten Lockdown im Frühjahr sei die Auslieferung die einzige Möglichkeit, gewesen, weiterzuarbeiten. Dabei muss sich Patrick Goeser nicht vor Internetgiganten wie Amazon verstecken „Was ich bis 17.15 Uhr ordere, wird mir über Nacht geliefert und direkt in den Laden gestellt und kann am nächsten Tag ausgeliefert werden“, erklärt er die Logistik des Buchhandels. Neben Bestellungen im Laden, per Telefon oder den über den Großhandel angebotenen Online-Shop gibt er regelmäßig Buchtipps auf Facebook und Instagram, liest in einer „Lyrischen Viertelstunde“ einmal im Monat seinen Kunden vor.

Drei Buch-Tipps für den Sommer Wer steckt hinter diesem Bart, wo finde ich Deutschlands schrägste Orte und wie schmuggele ich eine Ziege an Bord eines westfriesischen Feuerschiffs? Antworten auf diese Fragen finden Leser in den Empfehlungen des Rendsburger Buchhändlers Patrick Goeser: „Der Schiffskoch“ ist eine Erzählung des niederländischen Autors Mathijs Deen. „Sie spielt auf einem Feuerschiff, das vor den westfriesischen Inseln ankert“, sagt Patrick Goeser. Doch während andere Seeleute die Weltmeere erkunden, sendet dieses Schiff höchstens Lichtblicke in Richtung anderer Schiffe. Die ausgefallenen Rezepte des Kochs stellen die einzige Abwechslung im Alltag der Crew dar. „Doch als er für sein nächstes Gericht eine Ziege an Bord schmuggelt, ändert sich alles“, so Goeser. „Deutschlands schrägste Orte“ von Pia Volk soll ein „Fremdenführer für Einheimische sein“ und passt gut in eine Zeit, der Reisen ins Ausland immer noch mit Auflagen verbunden sind. „Darin wird zum Beispiel der Kronleuchtersaal in der Kölner Kanalisation vorgestellt“, sagt der Buchhändler, der selbst in der Domstadt aufgewachsen ist. Zum Besuch Kaiser Wilhelms II. habe man zeigen wollen, wie modern die Stadt ist. Was läge da näher, als eine Kanalisation und elektrisches Licht? „Bartgeschichten“ von Autorin Lena Anlauf und Illustrator Vitali Konstantinov ist schließlich seine dritte Empfehlung. „Das sind amüsante Geschichten über Bartträger und Bartgegner“, erzählt Patrick Goeser. Den Anfang macht Philosoph Arthur Schopenhauer. „Ein erklärter Gegner“ , sagt Goeser. Das Buch schließt mit Zeus, dem bärtigen Ober-Gott aus der griechischen Mythologie.

„Natürlich mache ich Amazon damit nicht ernsthaft Konkurrenz“, sagt er. Dennoch sei es ihm wichtig, seine Kunden auf allen Kanälen zu bedienen. So habe er während der Corona-Krise Kontakt gehalten und auch einige neue Interessenten jenseits von Rendsburg gewonnen. „Vielleicht, weil die Lieferzeiten bei den Versandhändlern in der Zeit gestiegen sind.“ Die Mehrzahl seiner Kunden komme jedoch immer noch aus Rendsburg, egal über welchen Weg sie Bücher bei ihm bestellt.

Sein Traum: Ein Buchladen mit Café

So oder so ist er gut durch die Krise gekommen. „Viele Menschen haben in der Zeit das Lesen für sich wiederentdeckt“, ist Patrick Goesers Eindruck. Nun freue er sich, viele der Kunden, die er seit Jahren kennt, wieder im der Altstadt-Passage begrüßen zu dürfen. „Die ist besser als ihr Ruf“, sagt er. Denn auch wenn sein Geschäft nur 45 Quadratmeter groß sei, könne er so immer im Trockenen weitere Ware vor dem Laden präsentieren. Vorerst also kein Grund, etwas an dem Erfolgsrezept zu verändern, auch wenn Patrick Goeser durchaus Ideen hätte: „Sollte ich doch einmal umziehen, könnte ich mir ein Café in der Buchhandlung vorstellen“, so der 53-Jährige.