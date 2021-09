Rendsburg

Der Unternehmensverband Mittelholstein (UVM) zeichnet trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und Schwierigkeiten bei der Rohstoffversorgung sowie großen Herausforderungen bei der Besetzung von Stellen ein optimistisches Bild der regionalen Wirtschaft.

„Die regionale Wirtschaft ist relativ gut durch die Krise gekommen und präsentiert sich erfreulicherweise in stabiler Verfassung. Bis Jahresende vermelden die Unternehmen überwiegend positive Zahlen und schauen verhalten optimistisch auf das Jahr 2022“, so die Bilanz von Jens van der Walle, Vorsitzender des UVM, im Rahmen eines Pressegesprächs zur Lage der Wirtschaft. Grundlage dieser Einschätzung ist eine branchenübergreifende Blitzumfrage unter 69 Firmen mit rund 8650 Beschäftigten.

Forderung: Investition in die Zukunft

Lediglich 18 Prozent der befragten Unternehmen rechnen demnach in naher Zukunft noch mit sinkenden Umsätzen. Trotz einer stabilen Situation auf dem Arbeitsmarkt stehen die Unternehmen der Region wegen des Fachkräftemangels immer stärker unter Druck. 32 Prozent der Firmen vermelden aktuell noch unbesetzte Stellen. Wenige Tage vor der Bundestagswahl appelliert die regionale Wirtschaft daher an die Politik, die wichtigsten Zukunftsaufgaben unbedingt anzugehen – vor allem im Blick auf die Modernisierung und die Digitalisierung des Bildungssystems.

„Investitionen in die Digitalisierung sind Investitionen in die Zukunft. Gerade Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien und ohne Zugang zu den notwendigen digitalen Möglichkeiten haben besonders unter den Schulschließungen gelitten und benötigen Unterstützung“, so van der Walle. Das sei eine Frage der Zukunftsfähigkeit und der Chancengerechtigkeit.

UVM will weitere Gewerbeflächen

Für die Wirtschaft habe eine Beschleunigung der Planungsprozesse und eine effiziente Verwaltung höchste Priorität. „Wir müssen Deutschland wieder in die Lage versetzen, große Projekte wie Autobahnen, Bahnstrecken, Stromtrassen mit einem vereinfachten Planungs- und Genehmigungsrecht umzusetzen. Planungsprozesse müssen beschleunigt werden. Die erheblichen Verzögerungen aufgrund überbordender Bürokratie und Regulierung kosten Wachstum und verhindern Arbeitsplätze und Investitionen.“

Mit Blick auf die Region fordert der Wirtschaftsverband unter anderem weitere Gewerbeflächen. „Wir freuen uns, dass Rendsburgs Bürgermeisterin sich um eine Belebung der Innenstadt und die mögliche Ansiedlung der Landesgartenschau bemüht. Wir erwarten, dass die wichtigen Projekte, wie die Entwicklung des Obereiderhafens, das Sanierungsgebiet Altstadt, die Wohnraumschaffung, die Digitalisierung der Schulen und die Verbesserung der Infrastruktur, nicht vergessen werden dürfen, nur weil man sich um eine Landesgartenschau bemüht.“ Politik und Verwaltung müssten das eine tun, ohne das andere zu lassen. Die „vorsätzliche Schläfrigkeit der vergangenen Jahre bei der Ansiedlungspolitik“ müsse ein Ende haben.

Angesichts der Millioneninvestitionen in einen Ersatz für die marode Herderschule plädiert der Wirtschaftsverband für einen großen Wurf. Die Idee: Die beiden Gymnasien Herderschule und Helene-Lange-Gymnasien an einem geeigneten Standort zusammenlegen und dafür ein völlig neues Schulzentrum nach dem Vorbild der Nachbarstadt Büdelsdorf errichten. Ein neuer moderner Campus mit angegliedertem Kindergarten in der Stadt wäre das richtige Signal für die Zukunft der gesamten Region.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch bei der Bebauung der Heidman’schen Koppeln, einem seit Jahren geplanten Baugebiet im Norden der Stadt, müsse die Planung jetzt zügig vorankommen. „Die Investoren wollen wissen, woran sie sind“, so der UVM-Chef. „Die Ansiedlungspolitik von Unternehmen muss genau so gelingen, wie die Ansiedlungspolitik von neuen Bürgerinnen und Bürgern. Nur so werden wir in der Region gut arbeiten und leben können“, sagt van der Walle abschließend.