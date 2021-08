Der Zeitplan steht: Um den Jahreswechsel soll die neu gebaute Schwebefähre für die Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg in Betrieb genommen werden – sechs Jahre, nachdem ihre Vorgängerin mit einem Frachter kollidierte. Bis zum Startschuss stehen noch einige komplexe Arbeiten an.