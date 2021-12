Rendsburg

Der Parkplatz ist an diesem Mittag nur teilweise gefüllt. Überwiegend ältere Menschen schieben ihren Einkaufswagen in den Real-Markt im Norden von Rendsburg. Kleine Gruppen von Handwerkern holen sich einen Snack in der Mittagspause. Auch Monate nach dem angedachten Verkauf deutet an der Schleswiger Chaussee noch nichts auf eine Umfirmierung des Supermarktes hin. Das schürt Ängste bei den Mitarbeitenden.

Real in Rendsburg: Mitarbeitende wissen nicht, wie es weitergeht

„Wir dürfen nichts sagen, hängen selbst in der Luft“, sagt ein Mitarbeiter, der nicht namentlich genannt oder gar fotografiert werden will. Nach Informationen dieser Zeitung arbeiten in dem rund 6700 Quadratmeter großen Markt knapp 100 Angestellte. Fakt ist: Auf einer jüngst veröffentlichten Liste des bisherigen Eigentümers fehlt die Rendsburger Filiale, während alle sieben anderen Standorte in Schleswig-Holstein bereits auf neue Betreiber umgeflaggt wurden oder zumindest ein Datum für die Übernahme im Laufe des Jahres 2022 feststeht.

Zum Hintergrund: Real, die einstige Metro-Tochter, ist im vergangenen Jahr von der SCP Group gekauft worden. Die britische Investorenfirma verwaltet russisches Kapital, hat deutschlandweit Märkte geschlossen oder an Wettbewerber weiterveräußert. Dabei kamen in Schleswig-Holstein bislang Edeka, Globus und Kaufland zum Zuge, um dem Kartellrecht gerecht zu werden. Zuletzt wurde im August bekannt, dass die Rendsburger Filiale an Kaufland gehen soll. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz-Gruppe in Neckarsulm, zu der auch Lidl gehört. Passiert ist seither jedoch nichts.

Kaufland macht noch keine konkreten Angaben zum Real-Markt in Rendsburg

Kaufland äußert sich derweil nicht konkret zum Markt in Rendsburg. „Da die Übernahmen von verschiedenen Faktoren abhängig sind, bitten wir Sie um Verständnis, das wir keine Angaben zu möglichen zukünftigen Märkten machen können“, heißt es von Alisa Götzinger aus der Unternehmenskommunikation. Stehe eine Marktübernahme fest, werde das Unternehmen zeitnah die lokale Presse informieren.

Unterdessen stochert auch die zuständige Gewerkschaft Verdi im Nebel. „Uns ist nicht klar, warum Kaufland nicht zugreift“, sagt Nora Münstermann. Es sei aber durchaus normal, dass entsprechende Verhandlungen länger dauern könnten. „Und dann geht es oft ganz schnell, wie in Schleswig“, so die Gewerkschafterin. Am dortigen Standort griff Edeka zu. Deswegen sei es aber auch noch nicht ausgemacht, dass zwangsläufig Kaufland übernehme. Gefahr für eine Schließung des Marktes in Rendsburg sieht Münstermann jedoch nicht.

Verdi hofft, dass die Real-Angestellten im Tarif bleiben

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hofft die Gewerkschaft auf eine Übernahme durch Kaufland. „Die zahlen nach Tarif“, sagt sie. Dafür habe das Unternehmen durchaus eine „eigene Kultur“, wie sie es nennt, ohne konkreter zu werden. Edeka-Märkte würden hingegen durch selbstständige Kaufleute ohne Tarifbindung geführt. Bei einem Betriebsübergang gelte jedoch zumindest ein Bestandsschutz für ein Jahr. Verdi empfiehlt den Mitarbeitenden deswegen, keine neuen Verträge zu unterschreiben.

Angebote und Auswahl: Das schätzen Kundinnen und Kunden in Rendsburg

Auch wenn der Parkplatz mitten in der Woche nicht voll ist, hat Real unter seinen Kundinnen und Kunden offenbar richtige Fans, wie eine kurze Umfrage vor dem Geschäft offenbart. „Der Markt ist gut zum Stöbern, hier kriegt man fast alles“, sagt etwa Karl-Heinz Wegner. Der 69-Jährige fährt dazu regelmäßig in den Rendsburger Norden, bekennt aber auch: „Der Betrieb ist weniger geworden, selbst am Wochenende.“

Michaela Szislowski (38) aus Fockbek schätzt die „Riesenauswahl“. Sie macht bei Real ihren Großeinkauf für die ganze Familie. Quelle: Marc R. Hofmann

Michaela Szislowski (38) schätzt „die Riesenauswahl und die guten Angebote.“ Außerdem sei der Markt sehr übersichtlich aufgebaut. Szislowski hat gerade für die Familie eingekauft, hat den ganzen Kofferraum voll mit Lebensmitteln und Haushaltswaren. Diese Auswahl sieht sie bei anderen Märkten so nicht: „Zu Kaufland würde ich wohl eher weniger gehen“, sagt die Fockbekerin.