Rendsburg

Pflegekräfte sind hoch gehandelte Fachkräfte, die dringend gebraucht werden. Gleichzeitig beleben sie die Stadt und könnten von der zentralen Lage in Schleswig-Holstein profitieren. Darum bewerben sich jetzt die Stadt Rendsburg und die Imland-Klinik, um in Kooperation mit der Fachhochschule (FH) in Kiel, Standort eines Pflegestudiengangs zu werden. Bis zu drei Millionen Euro will die Stadt dafür ausgeben.

„Wir sind bereit, und die Imland-Klinik ist es auch“, sagt Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos) vor der Abstimmung in der Ratsversammlung. Demnach plant die FH ein neues Angebot, hat dafür am eigenen Standort in Kiel aber selbst keinen Platz.

Pflegestudiengang: Rendsburg und Neumünster im Wettbewerb

Neben Rendsburg bewirbt sich auch Neumünster darum, einen entsprechenden Studiengang anzubieten, kooperiert dabei mit dem städtischen Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Hoffnung beider Städte ist, dass das Angebot in einem nächsten Schritt zu einem Fachbereich „Gesundheit und Pflege“ ausgebaut wird.

Als Vertiefung des Studiengangs wünscht man sich in Rendsburg den Bereich Neurologie rund um die Schlaganfallbehandlung, für die die Imland-Klinik bereits ausgerüstet ist. Als weiterer Schwerpunkt sei die Altersmedizin, fachlich Geriatrie genannt, denkbar.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bedingung dafür ist, dass die Städte Räume für den Lehrbetrieb und studentisches Wohnen zur Verfügung stellen und zehn Jahre lang die Kosten dafür tragen. Rendsburg bietet ebenso wie Neumünster an, die Kosten für eine Stiftungsprofessur zu übernehmen. Dafür hat die Stadt den bisherigen Ansatz von zwei Millionen Euro noch einmal um eine weitere Million erhöht.

Trotz der großen Summe wird der Vorschlag in der Politik einhellig unterstützt: „Mit dem Studiengang haben wir die Chance, 500 Studierende in die Stadt zu bekommen“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzende Anja von Allwörden. SPD-Fraktionschef Matthias Bruhn hofft, mit dem Studiengang auch attraktiv für Studierende anderer Hochschulen zu werden, die ob des studentischen Umfelds in Rendsburg leben wollen. Alle Ratsmitglieder stimmten Donnerstagabend für eine entsprechende Absichtserklärung, die Sönnichsen bereits am Freitag FH-Präsident Björn Christensen überreichte.

Rendsburg betont Vorzüge der Region

Darin wird die Erfahrung der Imland-Klinik durch einen gemeinsamen Studiengang mit der Hamburger Fern-Hochschule, qualifizierte Dozenten, gute räumliche und technische Voraussetzungen in der Klinik und die gute Verkehrsanbindung der Stadt hervorgehoben. Außerdem sei Rendsburg beziehungsweise Osterrönfeld mit dem Fachbereich Agrarwirtschaft der FH Kiel ein bei Studierenden gut benoteter Standort.

Die Imland-Klinik betreibt bereits ein Bildungszentrum, in dem Nachwuchs an Pflegekräften im Rahmen der dualen Ausbildung unterrichtet und Fachkräfte weitergebildet werden. Erst Mitte Februar hatte der Kreistag entschieden, das medizinische Angebot des Krankenhauses mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde in der Kreisstadt auszubauen.

Die Klinik im Eigentum des Kreises Rendsburg-Eckernförde sucht händeringend nach Fachkräften und würde das Angebot „mit Begeisterung“ annehmen, so Sprecherin Barbara Ermes.

Wann genau eine Entscheidung fällt und ob auch eine Verteilung des Angebots auf mehrere Standorte denkbar ist, ist noch unklar. Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) erwartet eine Rückmeldung noch vor der Landtagswahl am 8. Mai. So oder so ist Eile geboten, wenn die ersten angehenden Pflegekräfte bereits im Herbst 2022 ihr Studium aufnehmen sollen.