Trotz noch geltender Corona-Beschränkungen stehen nächste Woche wichtige Entscheidungen in Rendsburg an: Im Sozialausschuss geht es darum, ob die städtischen Kitas an freie Träger vergeben werden sollen. Eine angedachte Verlegung und Online-Übertragung ist nun jedoch vom Tisch. Das sind die Gründe.