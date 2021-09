Rendsburg

Vorentscheid auf dem Weg zu einer Landesgartenschau in Rendsburg: Am Freitag erhielt die Stadt eine Förderzusage des Landes für eine Machbarkeitsstudie. Das Geld deckt 80 Prozent der Kosten, den Rest trägt die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg. 120 000 Euro sollen ausgegeben werden, um mithilfe externer Planer fundiert darlegen zu können, wo und wie eine Landesgartenschau in Rendsburg stattfinden könnte. Offizieller Bewerbungsschluss ist Ende Mai 2022.

Rendsburg will Landesgartenschau in die Region holen

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagt bei der Übergabe im Sitzungsraum der Stadtwerke SH mit Blick auf die Eider: „Die Landesgartenschau kann zur Verbesserung der Lebensqualität in der gesamten Region beitragen.“ Sie hatte ihre politische Karriere in Schleswig-Holstein in der Nähe von Schleswig begonnen, wo 2008 die erste Landesgartenschau im Land stattfand.

Übergabe des Förderbescheids in Rendsburg (v.l.): Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, Bürgermeisterin Janet Sönnichsen und Bürgermeisterin Tanja Petersen (Fockbek) für die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg. Quelle: Marc R. Hofmann

Es folgten Norderstedt und Eutin. Eine grenzüberschreitende Gartenschau von Flensburg, Apenrade und Sonderburg in Dänemark konnte in diesem Jahr coronabedingt nur in reduziertem Umfang organisiert werden. Nach Angaben des Innenministeriums ist die Bewerbung Rendsburgs die erste einer ganzen Region unterhalb Schleswig-Holsteins.

Planungen beginnen jetzt

„Wir können uns jetzt auf den Weg machen“, sagt Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos) erfreut bei der Übergabe. Während das Wasser von Eider und Nord-Ostsee-Kanal durch die Querelen um Kanaltunnel, Rader Hochbrücke und Schwebefähre bislang eher als trennendes Element wahrgenommen werde, solle eine Landesgartenschau helfen, diese Distanz mit neuen städtebaulichen Konzepten zu überwinden.

Zugleich kann eine imagebildende „Wassergartenschau“ (Sönnichsen) Stadt und Region einen konjunkturellen Impuls verleihen, so die Bürgermeisterin. „Einrichtungen aus der Region wie Nordkolleg, Nordart und Norla könnten als Satelliten zum Kulturprogramm beitragen“, sagt sie.

Region hofft auf lang anhaltenden Effekt

Das sieht auch Tanja Petersen, Bürgermeisterin von Fockbek und Mitglied im Verwaltungsrat der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, so. „Wir beteiligen uns, weil wir in der Region von Rendsburg profitieren und auf einen lang anhaltenden Effekt hoffen.“

Dabei ist jetzt bereits Eile geboten, auch wenn die Bewerbungsfrist erst im Mai kommenden Jahres abläuft. Die Machbarkeitsstudie muss ausgeschrieben, erstellt und von der Politik beschlossen werden. Da Rendsburg jedoch schon früh Interesse signalisiert hat, ist die Stadt dem Vernehmen nach in einer guten Position, letztendlich auch ausgewählt zu werden. Dennoch sind Bewerbungen anderer Kommunen noch möglich.

Machbarkeitsstudie klärt den möglichen Rahmen einer Landesgartenschau

Die Studie soll für Rendsburg klären, welche Flächen für eine Landesgartenschau infrage kommen, wie die Infrastruktur angepasst werden kann und wie viel Geld dafür nötig ist. Acht bis zwölf Hektar muss etwa das Hauptgelände groß sein. Holger Wege, im Innenministerium für das Thema zuständig, sagt: „Es gibt jetzt schon Anfragen von Busunternehmen aus ganz Deutschland, wann und wo als Nächstes eine Landesgartenschau stattfindet.“

Die rot gerahmten Areale zeigen mögliche Flächen für ein Landesgartenschau-Gelände. Quelle: Stadt Rendsburg

Die Veranstaltung hat also Strahlkraft, die aber auch kostet. Acht bis zwölf Millionen Euro haben die Vorgänger nach Angaben des Innenministeriums gekostet, wobei die Gartenschau selbst im Optimalfall kostendeckend veranstaltet werden kann. Ein Großteil der Infrastrukturmaßnahmen könnte durch Förderprogramme von Bund und Land gedeckt werden. „Ein Drittel muss die Kommune jedoch etwa selbst aufbringen“, so Wege.

Während der eigentlich Durchführungszeitraum nur sechs Monate beträgt, dauert die Planung ungleich länger. Das Land fast die nächste Landesgartenschau ab 2025 ins Auge.