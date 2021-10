Rendsburg

Eindringlicher Appell von Eltern, Sozialarbeitern und Jugendlichen beim Sozialausschuss an die Stadt Rendsburg, weiter in die Betreuung zu investieren: Zuletzt hatten städtische Kitas wegen Personalmangels schließen müssen. Und die evangelische Gemeinde St. Jürgen angekündigt, das Familienzentrum A4 nicht weiter betreiben zu wollen. Die frei werdenden 93 500 Euro wollte die Verwaltung einsparen. Dem hat der Sozialausschuss jetzt vorläufig eine Absage erteilt.

Rendsburg: Kita-Betrieb wegen hohen Personalausfalls gefährdet

Michael Laier, Elternvertreter an der Kita Neuwerk, sagt: „Wir haben eine desaströse Lage an den städtischen Kitas.“ Viel zu oft falle die Betreuung aus. Wie berichtet, hält die Stadt in dem Bereich zwar Personal über der geforderten Stundenzahl des Landes vor, ein hoher Krankenstand und mehrere Schwangerschaften könnten damit dennoch nicht kompensiert werden. In den Kindergärten Neuwerk und Stadtpark ist deswegen der Personalschlüssel mit Ausnahmegenehmigung des Kreises bis Jahresende auf 1,5 Fachkräfte pro Gruppe reduziert worden – und es sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma im Einsatz, heißt es aus der Verwaltung.

„Der Betrieb ist wackelig, aber er läuft“, sagt Fachbereichsleiterin Andrea Loose. Dabei habe die Stadt in der Zwischenzeit bereits einiges unternommen, um neue Kräfte anzuwerben. So wurden Teilzeitkräfte um Aufstockung gebeten, Ruheständler angesprochen und Bewerber ehemaliger Verfahren. Bislang jedoch ohne Erfolg.

Politik und Stadt wollen unbefristete Stellen vorzeitig ausschreiben

Problem dieser Stellen: Sie sind befristet. „In der jetzigen Situation hat es niemand nötig, sich darauf zu bewerben“, sagt Ausschussvorsitzende Saskia Bruhn (SPD). Schleswig-Holstein berechne und erstatte den Stundenschlüssel unter Berücksichtigung der Ausfallzeiten des Durchschnitts aller Arbeitnehmer. Dies werde der Belastung der Fachkräfte jedoch nicht gerecht. „Erzieher sind doppelt so lange krank“, sagt sie. Rendsburg muss sich deswegen für eine Anpassung der Landesmittel einsetzen, fordert der stellvertretende Ausschussvorsitzende Jochen von Allwörden (CDU).

Personalmangel in Kitas bereitet Sorgen (v.l.): Fachgebietsleiterin Andrea Loose und Bürgermeisterin Janet Sönnichsen suchen händeringend nach Fachkräften. Quelle: Marc R. Hofmann (Archiv)

Der Ausschuss beschloss deswegen einstimmig, sowohl die vier zukünftig für die Kita Butterberg eingeplanten Fachkraftstellen vorzeitig auszuschreiben und den Auszubildenden in der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) zeitnah ein Übernahmeangebot zu machen. Sie werden im Juli 2022 fertig.

Offene Kinder- und Jugendarbeit in Rendsburg muss neu organisiert werden

Nächste Baustelle ist die offene Kinder- und Jugendarbeit. Vertreter aller Jugendzentren waren mitsamt Jugendlichen in den Ausschuss gekommen, weil sie mit Aufgabe der Arbeit der Kirche im Familienzentrum A4 einen Aderlass befürchten.

Ein neues Konzept ist nun noch nicht fertig, und eine Übergangslösung bahnt sich erst an: Die Brücke hat einen Vorschlag für eine mobile offene Jugendarbeit gemacht, der im kommenden Sozialausschuss beraten werden soll. Kostenpunkt: rund 33 000 Euro.

Betreuungsbedarf durch Corona noch gewachsen

Dabei ist der Bedarf nach Corona eher noch gewachsen. Sozialarbeiter Tim Runge sagt: „Am ersten Tag der Öffnung standen 35 bis 40 Jugendliche vor der Tür.“ Die Organisation eines Konzerts mit den Jugendlichen binde bereits jetzt so viel Personal, dass das offene Angebot im Jugendzentrum zum Ausgleich eine Woche im November schließen müsse.

Gleichzeitig droht das ergänzende Angebot der Kulturfabrik, das seit 2011 anteilig erst mit Bundes- und später mit EU-Mitteln finanziert wird, nun im Sommer 2022 auszulaufen. Ersatz ist nicht in Sicht. Ansprechpartner Martin Glüsing sagt: „Aus operativer Sicht ist der Topf egal – die Ansprechpartner sind dann weg.“

Martin Glüsing leitet derzeit die EU-geförderte Kulturfabrik im Stadtteilhaus Mastbrook. Ihre Finanzierung steht ebenfalls auf der Kippe. Quelle: Marc R. Hofmann

Das dürfte spätestens in der Sitzung auch zu Bürgermeisterin Janet Sönnichsen durchgedrungen sein. Sie sagt: „Dass der Bedarf hoch ist, ist uns klar. Wir stehen finanziell aber mit dem Rücken zur Wand.“ Genehmige die Kommunalaufsicht den Haushalt nicht, werde der Stadt ihr Handlungsspielraum genommen. Entsprechend wird auf dem nächsten Sozialausschuss am 22. November weiter beraten.