Rendsburg

Nun auch die Kita Neuwerk: Nach Corona-Fällen im Kindergarten Kunterbunt in Mastbrook vor rund einer Woche ist nun eine weitere Einrichtung in Rendsburg und eine Kita in Kronshagen betroffen. Allein in der Kita Neuwerk in der Kreisstadt haben sich nach Angaben der Stadt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 13 Kinder angesteckt. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ordnete deswegen am 17. Januar die sofortige Schließung bis einschließlich 22. Januar an. Kronshagen ist bis mindestens zum 21. Januar geschlossen. Treten weitere Infektionen auf, kann die Schließung verlängert werden.

Kitas in Rendsburg-Eckernförde: Corona-Fälle unter Mitarbeitenden und Kindern

Bezogen auf Rendsburg sind nach Angaben der Verwaltung bereits vier Schnelltests bei Mitarbeitenden durch PCR-Untersuchungen bestätigt, bei den Jungen und Mädchen sind es vier Befunde. Wie berichtet, hatte in der vergangenen Woche bereits die Kita Kunterbunt im Stadtteil Mastbrook wegen eines Corona-Ausbruchs schließen müssen. Sie ist seit Dienstag wieder geöffnet.

Fachdienstleiter Tim Trienke sagt: „Anders als in den Schulen sind bei den Kitas die Eltern für die Testung ihrer Kinder verantwortlich.“ Die Tests bekommen Sie über die Kita gestellt. Vollständig geimpfte oder geboosterte Mitarbeitende müssen sich bei Symptomen testen, bekommen unabhängig davon von der Stadt jedoch Material für eine tägliche Testung gestellt, so Trienke.

Quarantäne für Kinder in Rendsburg und Kronshagen

In den beiden betroffenen Einrichtungen in Rendsburg und Kronshagen müssen laut Kreis alle Kinder in Quarantäne, auch wenn das Virus bei ihnen nicht nachgewiesen wurde. Für die Mitarbeitenden gilt das ebenso, wenn sie noch nicht geboostert sind. Analog gilt, dass selbst Eltern infizierter Kinder nicht in Quarantäne müssen, wenn sie die dritte Impfung haben.

Ob eine Quarantäne für die nicht-infizierten Kinder angeordnet wird, ist eine Einzelfallentscheidung. „Wenn sich nachweisen lässt, dass zum Beispiel bestimmte Kinder keinen Kontakt zueinander hatten, müssen sie nicht in Quarantäne“, sagt Thomas Buchhold vom Gesundheitsamt des Kreises. Für die Eltern kann das einen signifikanten Unterschied machen. Sie könnten sich eine andere Betreuung suchen. In der Praxis wird das jedoch schwierig.

Verdienstausfall, andere Betreuung: Diese Rechte haben betroffene Eltern

Tim Trienke erklärt für die vier städtischen Kitas in Rendsburg: „Alle Gruppen sind belegt, arbeiten wieder nach dem Kohortenprinzip.“ Die Aufnahme von Kindern aus anderen Gruppen würde diese Sicherheitsmaßnahme unterwandern.

Dennoch haben die Eltern Rechte. Die auf Kindergartenrecht spezialisierte Anwältin Loreena Melchert sagt: „Nach Ausrufung der epidemischen Lage für das Land haben die Eltern, die ihre Kinder nicht mehr betreuen lassen können, nach Infektionsschutzgesetz Anrecht auf Erstattung ihres Verdienstausfalls.“ Ersetzt werden maximal 2016 Euro pro Monat. Ansonsten bestehe Anspruch auf maximal 30 Kinderkrankentage und Kinderkrankengeld im Jahr. Eine entsprechende Regelung hatte der Bund jüngst verlängert.

Auswirkungen auf Imland-Klinik noch unklar

„Ob sie bei einer kurzzeitigen Schließung von ein oder zwei Wochen auch Anspruch auf Beitragsrückgewähr haben, ist aber umstritten“, so die Anwältin aus Barmstedt im Kreis Pinneberg. Denn bei den geschilderten Schließungen handele es sich um vorübergehende und unvorhersehbare Gründe, die die Eltern zumindest eine gewisse Zeit hinnehmen müssten.

Ob die Schließung der Kita Neuwerk, die auch die Kinder vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Imland-Klinik in Rendsburg betreut, im Krankenhaus mittelbar zu Engpässen führt, konnte der Kreis am Dienstagnachmittag noch nicht abschätzen.