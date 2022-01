Rendsburg

Die Kanalverwaltung hat damit begonnen, die Bereiche am Grund des Nord-Ostsee-Kanals direkt über dem Straßentunnel in Rendsburg zu sanieren und diese mit Schotter zu verfüllen. Dabei kommt ein spezielles Schiff zum Einsatz.

In der Sohle des Nord-Ostsee-Kanals direkt über dem Rendsburger Kanaltunnel befinden sich Bereiche, die tiefer sind, als die normale Soll-Tiefe, teilt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) kurz nach dem Start der Arbeiten am Donnerstag mit. Im Rahmen der abschließenden Arbeiten zur Instandsetzung des Straßentunnels Rendsburg werden diese Übertiefenbereiche bis voraussichtlich Ende Februar mit einem speziell geeigneten Natursteinschotter verfüllt.

Arbeiten zum Schutz des Rendsburger Kanaltunnels

Der Kanalabschnitt über dem Tunnel zählt zum Erosionsbereich der Kanalstrecke. Das heißt, dass dort feine Teile des Bodens von den Schiffsschrauben der größeren Schiffe mit hohem Tiefgang aufwirbelt und mitgenommen werden

„Die so entstehenden tiefen Löcher und Flächen müssen zum Schutz des Straßentunnels nun mit geeignetem Material verfüllt werden“, erklärt Thomas Schwarz, der zuständige Bauingenieur beim WSV in Kiel.

Anker werden am Nord-Ostsee-Kanal zur Gefahr

Zwar können die Löcher und tieferen Flächen an der Kanalsohle und das dadurch geringere Gewicht der Deckschicht auf dem Tunnel nicht dazu führen, dass dieser aufschwimmt. Die Gefahr lauert laut Schwarz jedoch an einer anderen Stelle: Wenn ein Schiff wegen technischer Probleme seinen Anker direkt auf oder kurz vor dem Tunnel wirft und dieser sich beim Bremsweg des Schiffes tiefer in den Boden eingräbt und die Tunnelröhre trifft, könnte sie ernsthaft beschädigt werden.

Daher ist laut WSV eine Mindestüberdeckung über dem Tunnelbauwerk und den angrenzenden Seitenbereichen unbedingt erforderlich. Die entstandenen Untiefen werden mit gebrochenem Natursteinschotter verfüllt, der sich fest verzahnt und gut mit feinkörnigeren Böden vermischt. Den Angaben zufolge führe dies zu einer höheren Stabilität der Kanalsohle.

Seit Mittwoch ist eine Firma von der WSV damit beauftragt, in dem Bereich etwa 5500 Tonnen Schotter mit ihrem Arbeitsschiff im Kanal abzulagern. Diese Wasserbauarbeiten sollen bis Ende Februar abgeschlossen sein. Die Arbeiten müssen größtenteils bei laufendem Schiffsverkehr geschehen, wobei die Schiffe die Baustelle nur einspurig und mit verminderter Geschwindigkeit passieren dürfen.