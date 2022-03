Die Einweihung der neuen Rendsburger Schwebefähre steht unmittelbar bevor: Am Freitag soll das Gefährt mit einem Festakt in den Linienbetrieb über den Nord-Ostsee-Kanal gehen. Das will die Stadt gebührend mit ihren Bürgern feiern. Warum die Fähre nicht getauft wird, lesen Sie hier.