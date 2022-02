Rendsburger Schwebefähre: Probebetrieb auf der Zielgeraden

Rendsburg

Rote Lichter blinken, als sich Schranken schließen, eine Klingel schrillt: Die neue Rendsburger Schwebefähre macht sich zum Test abfahrbereit. Sechs lange Jahre haben die Menschen am Nord-Ostsee-Kanal auf diesen Tag gewartet, am 4. März soll die Schwebefähre nun in den „Linienverkehr“ starten.

„Wir sind froh und auch ein bisschen stolz“, sagt Jörg Brockmann vom Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) am Nord Ostsee-Kanal angesichts der nahenden Inbetriebnahme des Wahrzeichens der Stadt Rendsburg. Aktuell überquert die Fähre bereits mehrfach täglich den Kanal, zur Erprobung und Ausbildung der Fährführer. Mitte November 2021 waren die Erprobungsfahrten gestartet, zuletzt fanden sie auch bei Nacht statt: „Bei Dunkelheit sind Schiffe trotz der Positionslichter oft nur schwer zu erkennen“, sagt Brockmann. Darum gehöre zur Schulung auch der Umgang mit dem Radar.

Rendsburger Schwebefähre: Technik folgt dem neuesten Stand

Denn auch wenn die neue Fähre fast aussieht wie die alte, ist sie eine ganz neue Konstruktion. Statt Hebeln und Schaltern anno 1913 gibt es nun Touchscreens. Eine ordentliche Umgewöhnung ist das für die Fährführer, von denen zwei bereits auf dem alten Modell tätig waren. Sechs werden jetzt ausgebildet: Vier als Stammbesatzung, zwei als Vertreter. Die Schulung ist auch deshalb so wichtig, weil eine Kollision mit einem Frachter im Morgengrauen die alte Fähre vor sechs Jahren zerstörte.

Zur Galerie Die Erprobung der Rendsburger Schwebefähre am Nord-Ostsee-Kanal ist in den letzten Zügen. In wenigen Wochen soll sie für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden, Feierstunde inklusive. Aktuelle Bilder vom Kanal.

Mit dem Fortschritt bei der Erprobung Schwebefähre und der Zusammenarbeit mit Hersteller Hermann Maschinenbau zeigt sich das WSA unterdessen hochzufrieden. Eine Mängelliste gibt es trotzdem. „Das ist aber normal bei so einem Projekt“, sagt Brockmann. Nach aktuellem Stand handele es sich dabei um Details wie angerostete Schrauben, die noch durch rostfreie ersetzt werden müssten. „Nichts, was dem Betriebsstart im Wege steht.“

Nur noch Restarbeiten bis zur Inbetriebnahme der neuen Schwebefähre

Während der Anleger in Osterrönfeld schon fertig ist, sind auf Rendsburger Seite noch Restarbeiten zu erledigen. Am Mittwochvormittag waren Bauarbeiter damit beschäftigt, das Pflaster der Auffahrt zu komplettieren. „Dafür war das Wetter bislang zu schlecht“, sagt Jörg Brockmann.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geplant ist am 4. März eine Feierstunde, deren Inhalt gerade noch mit dem Bundesverkehrsministerium als oberster Bundesbehörde abgestimmt wird. Entsprechend ist mit Gästen aus Bund, Land und Region zu rechnen. Danach soll die Schwebefähre im Sommer in der Zeit von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends zwischen Rendsburg und Osterrönfeld pendeln. Im Winter ist schon um 22 Uhr Schluss.

Die Rendsburger Schwebefähre ist eine von nur noch acht weltweit. Es gibt sie in Frankreich, Großbritannien, Spanien und Argentinien – und in Deutschland nur noch ein weiteres Modell. Das überquert im niedersächsischen Hemmoor – rund 100 Kilometer von Rendsburg entfernt – die Oste. Die meisten Schwebefähren wurden Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet, in der Hochzeit waren es maximal 20 weltweit. Darunter auch eine in Kiel, die bis 1923 Teile der Kaiserlichen Werft im Stadtteil Ellerbek miteinander verband und anschließend abgerissen wurde.