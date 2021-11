Rendsburg

Janet Sönnichsen, Bürgermeisterin in Rendsburg, zog am Montagmittag eine durchwachsene erste 300-Tage-Bilanz. Seit Januar managt die parteilose 47-Jährige die Verwaltung. Sie spricht immer noch von einem „Traumjob“, lobt das Engagement der Mitarbeiter und hebt die gute Zusammenarbeit mit den politischen Fraktionen hervor. Beim Thema Haushalt und Konsolidierung wird ihre sonst freundliche Mimik aber finster. „Den blauen Brief des Kieler Finanzministeriums nehme ich sehr ernst.“ Für die jetzt anlaufenden Haushaltsberatungen 2022 kündigte sie Streichvorschläge an. „Und es fällt mir nicht leicht. Aber es wird auch wehtun.“

Die finanziellen Aussichten der Stadt Rendsburg für 2022 sind nicht besonders rosig. Laut Haushaltsentwurf will die Stadt Rendsburg im nächsten Jahr 70 Millionen Euro ausgeben. Ein Defizit von 7,7 Millionen Euro besteht momentan nach Angaben von Sven Wilke, der seit September im Rathaus büroleitender Beamter ist, in dem Zahlenwerk.

Sönnichsen geht derzeit auch nicht davon aus, dass der Haushalt wegen langfristiger Verpflichtungen bei vielen Positionen ausgeglichen werden kann. „Aber wird müssen dem Land beweisen, dass wir uns auf einem richtigen Weg befinden. Alles, wie früher, wird nicht mehr gehen. Über Standards und freiwillige Leistungen müssen wir mit der Politik sprechen. Und wir werden Vorschläge machen.“

Die offene Jugendarbeit beispielsweise sei nur eine freiwillige Leistung, die eine Kommune anbietet. Im Gespräch ist, dass die Stadt Leistungen bei der Jugendarbeit, die durch den Rückzug der Kirchengemeinde St. Jürgen entstehen, einsparen will. Betroffen wäre auch der Jugendtreff Mastbrook.

Beim Personal wird aber vorerst nicht der Rotstift angesetzt. Zum Januar werden vier neue Stellen für den „kommunalen Ordnungsdienst“ geschaffen und besetzt. Das hat die Politik so beschlossen. Er soll dafür sorgen, dass sich „die Bürger im Zentrum wieder sicherer fühlen“. 207 Vollzeitstellen mit 447 Mitarbeitern gibt es zurzeit. Allein 23 Millionen Euro zahlt die Stadt an Personalkosten, vor fünf bis sechs Jahren waren es noch 17 Millionen Euro. Lohnsteigerungen hätten einen großen Anteil an der Steigerung, aber auch viele neue Stellen in der Kinderbetreuung seien geschaffen worden.

„Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir im Vergleich mit anderen öffentlichen Arbeitgebern attraktiv sind“, so Sönnichsen deutlich. Sie räumte aber ein, dass in der Vergangenheit „vieles einfach durchgewunken wurde“. Bei jeder Stelle, die wieder besetzt werden soll, werde geschaut, ob eine Nachbesetzung notwendig sei. In der Bauverwaltung wird laut Bürgermeisterin eine Stelle wegfallen, Abläufe werden optimiert und Aufgaben umorganisiert.

Mehrere Projekt werden demnächst anlaufen, für die die Vorarbeit in den letzten Monaten geschaffen wurde. Ein Beispiel ist die Gründung der neuen Stadtmarketing GmbH. „Dafür wird am Donnerstag der Notarvertrag unterschrieben. Zwölf Bewerbungen für die Leitung der städtischen Gesellschaft sind eingegangen“, so Janet Sönnichsen. Ab Januar 2023 will die Stadt im Rahmen des neuen Konzepts auch die Tourismusinformation, wie berichtet, übernehmen.

Zudem startet demnächst das Förderprogramm „Innenstadt“. 500.000 Euro hat Rendsburg vom Land als Coronahilfe zur Stärkung der Innenstadt bekommen. „Damit sollen Corona-bedingte Effekte abgefedert werden. Maßnahmen wie Veranstaltungen, aber auch Mobiliar könnten dadurch gefördert werden. Zudem könnten Leerstände dafür genutzt werden, um Jugend in die Stadt zu holen“, so Sönnichsen. Details dazu verriet sie aber noch nicht.

Im ersten Quartal wird die Verwaltung auch die Machbarkeitsstudie für die Landesgartenschau in Auftrag geben können. Mit einer solche Veranstaltung mit einem Zeithorizont von fünf bis sechs Jahren ließen sich das „Wir-Gefühl“ stärken, Dinge bewegen und ein Impuls für die Region setzen.

Im Dezember stehe zudem das zweite Unternehmerfrühstück an. „Es gibt viel zu wenig Flächen für Erweiterungen. Die Gebiete Rendsburg Port und in der Büsumer Straßen sind gut aus gelastet. Der Druck auf die Region Rendsburg sei groß, die Nachfrage ziehe stark an, weil auch Kiel, Hamburg und Neumünster kaum kehr Gewerbeflächen hätten.“ Da gelte es, die Region weiter zu entwickeln. „Es wäre auch Zeit dafür, dass mal angedachte Baugebiet Heitmannsche Koppeln zu entwickeln. Es gibt Nachfragen ohne Ende“, so die Verwaltungschefin.

