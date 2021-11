Eckernförde

Langsam aber sicher erwacht das kulturelle Leben nach Corona wieder und so wurden auch die Veranstaltungen der Konzertreihe Eckernförde zu Beginn des Monats wieder aufgenommen. Den Auftakt machte am 1. November das Beethoven-Septett, ein Ensemble aus führenden Kammermusikern. Am 10. November um 20 Uhr geht es in der Eckernförder Stadthalle nun weiter mit den „ElphCellisten“.

Die elf Cellisten des Ensembles gehören zum renommierten NDR Sinfonieorchester, das seit 2017 als Residenzorchester der Hamburger Elbphilharmonie fungiert. Im Mai 2017 gaben dann auch die „ElphCellisten“ ihr Debüt als eigenständiges Ensemble.

Alle Musiker der Formation gelten von herausragender Qualität und können wichtige Auszeichnungen sowie Studien bei gefragten Cello-Pädagogen vorweisen.

Vielseitiges Programm umfasst Grieg, Bernstein und Filmmusik

In Eckernförde werden sie ein vielseitiges Programm präsentieren, das von Grieg und Bernstein über skandinavische und spanische Melodien bis zu berühmter Filmmusik reicht.

Das Konzertreihe-Programm in Eckernförde war im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie komplett ausgefallen. Auch in diesem Jahr verzichten die Veranstalter darauf, große Orchester einzuladen, um weiterhin Abstände auf der Bühne einhalten zu können. Daher ist das Programm in dieser Saison geprägt von Terzetten und Quartetten. Beate Rimpf, Vorsitzende der Konzertreihe Eckernförde, dazu: „Freuen Sie sich dennoch auf interessante Konzerte mit vielen hochkarätigen Musikern.“

Das Konzert wird unter der 3 G Regelung durchgeführt, es dürfen ausschließlich Genesene, vollständig Geimpfte oder Getestete an der Veranstaltung teilnehmen. Der Nachweis dazu wird am Eingang überprüft. Um diesen Prozess reibungslos zu gestalten, bitten die Veranstalter um frühzeitiges Erscheinen. Auch weisen sie daraufhin, dass als Eingang zur Stadthalle ausschließlich der nördliche Eingang zur Verfügung steht, der Eingang vom Stadthotel kann nicht genutzt werden.

Das Konzert in der Eckernförder Stadthalle beginnt am 10. November um 20 Uhr, Karten sind erhältlich in der Buchhandlung Liesegang, Eckernförder Str. 19, Tel.: 04351/8985280 und ab 19.00 Uhr an der Abendkasse.