Kronshagen/Bordesholm/Nortorf

Restaurants in der Region Holstein locken mit delikaten Weihnachtsmenüs zum Genießen. Tipp: Jetzt buchen! Kostas in Kronshagen bietet edle À-la-carte-Gerichte an, Kirchspiels Gasthaus in Nortorf Feinheimisch-Küche, Hotel Carstens in Bordesholm Klassiker und Veganes.

Weihnachten schick essen gehen: Angebote gibt es dazu in der Region Holstein in Hülle und Fülle. Wichtigster Tipp: Früh entscheiden und jetzt reservieren! Manche Restaurants sind bereits ausgebucht.

À la carte genießen, heißt es bei Kostas in Kronshagen: Das Restaurant mit griechischen Spezialitäten öffnet am ersten und zweiten Weihnachtstag, dem 25. und 26. Dezember, mittags und abends. „Enge Stammkunden haben sich schon angemeldet, wir haben noch Plätze frei“, lädt das Inhaberpaar Venetia Panti und Kostas Pavlasiou ein.

Menüs wie in Vorjahren planen die beiden noch nicht. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt,“ erklärt Venetia Panti mit Blick auf eine mögliche vierte Coronawelle. Auf jeden Fall soll es – wie immer – eine zusätzliche Auswahl von Leckereien außerhalb der Karte geben.

Weihnachtsmenüs unterm Heizpilz im Zelt servieren, sollten Landesverordnungen für die Gastronomie kurzfristig verschärft werden? Das ist keine Alternative zum festlichen Essen für Venetia Panti und Kostas Papavlasiou, ebenso wenig für Karsten Rocholl vom Hotel Carstens in Bordesholm. „Nur eine Seite des Zeltes darf geschlossen werden. Drei Wände müssten offen sein. Das ist nicht gemütlich“, sagt Venetia Panti.

Das Restaurant hat schon einen Nimbus: 2015 war TV-Koch Frank Rosin zu Gast. Seitdem ist das Restaurant auf Erfolgskurs.

Menüs „to go“: Vergessen Sie den Weihnachtsstress!

Feinheimisch ist das Zauberwort beim Weihnachtsmenü von Kirchspiels Gasthaus in Nortorf. Das Restaurant hat drei Menüs mit Produkten aus der Region im Angebot, das Wild stammt aus den Revieren rund um Nortorf. „Wir öffnen zu Weihnachten nicht“, erklärt Inhaber Ulf Heeschen. Dafür wirbt das Gasthaus mit weihnachtlichen Leckereien „to go“. Motto: „Vergessen Sie den Weihnachtsstress!“

Schon das Lesen der Karte aktiviert die Geschmacksknospen: Sellerie-Birnen-Suppe mit Rauchschaumklöschen zum Start, Damkalbsbraten, Markeruper Weihnachtsentenbraten, Brust und Keule, ausgelöst und kross gebraten, Apfel-Rotkraut, zum Dessert Christstollenparfait, Orangen-Mandel-Kompott und Hippen. Sitzplatz-Engpässe erspart das Hotel sich und seinen Gästen.

Einzige Einschränkung: Einsendeschluss fürs Bestellformular ist der 12. Dezember. Abholtag ist am 24. Dezember, das Essen ist bis zum zweiten Weihnachtstag haltbar.

Hotel Carstens: Schon ausgebucht

Hotel Carstens in Bordesholm hat eine ganze Karte voller Leckereien. „Seit fünf Jahren haben wir auch vegane Gerichte, Grünkohl zum Beispiel“, erzählt Karsten Rocholl. Wie gut die Küche ist, zeigt sich am Frühbucherverhalten: Weihnachten 2021 war im Juni ausgebucht. „Das meiste sind Stammkunden.“

Reservieren und Menü bestellen Kirchspiels Gasthaus, Große Mühlenstraße 9-11, Nortorf, E-Mail: kontakt@Kirchspiels-Gasthaus.de, Tel. 04392/20280. Kostas, Heischberg 2, Kronshagen, E-Mail: kostas-kronshagen@t-online.de, Tel. 0431/79961146. Hotel Carstens, Holstenstraße 23, Bordesholm, Tel. 04322/75800.

2020 hatte Hotel Carstens während des Lockdowns von Gastronomie auf Außer-Haus-Menü umgestellt. 200 Weihnachtsmenüs gab es zum Abholen. 2021 fährt das Hotel das Angebot zurück: „Parallel zur Öffnung bieten wir das dieses Jahr nicht an.“ Mit 200 Menüs sei die Kapazität der Küche erreicht. „Wir wollen Qualität liefern.“ Tische werden nicht doppelt vergeben: Wer reserviert hat, kann den ganzen Abend bleiben.