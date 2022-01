Eckernförde

Er ist ein Meister der Farbe. Wenn Volker Altenhof das Himmelsblau auf die Leinwand zaubert, gleicht es einem vielschichtigen Flimmern. Anlässlich seines 70. Geburtstags zeigt der Kunstmaler in der Eckernförder Galerie CarlsArt 78 eine Retrospektive aus 40 Jahren seines Schaffens. Damit präsentiert er seine bisher größte Solo-Ausstellung.

Auf 600 Quadratmetern ist ein Querschnitt der Arbeiten Altenhofs aus vier Dekaden zu sehen – eine gemalte Biografie von den Anfängen bis zur Gegenwart. Die beiden Betreiberinnen der Galerie auf der Eckernförder Carlshöhe, Margit Buß und Uta Masch, erteilten dem Jubilar gerne den Zuschlag. „Volker Altenhof ist Lokalmatador und ein über die Landesgrenzen hinaus bekannter und beliebter Künstler“, freut sich Buß über die neue Ausstellung.

Die Natur hat Volker Altenhofs Schaffen geprägt

Dass Altenhof in der Gemeinde Altenhof lebt und arbeitet, war hingegen keine Absicht, sondern Zufall. „Ich wohnte damals in den Hüttener Bergen, als ich das Haus auf einem Spaziergang in Altenhof entdeckte“, erzählt der 70-Jährige. Als der Vorbewohner verstarb, zog er in die Künstlerkate ein, die seit 1987 gleichermaßen sein Zuhause und sein Atelier ist.

Von einem archaischen Sextanten der Südseeinseln von Palau ließ sich Altenhof zu diesem Bild inspirieren. Quelle: Christoph Rohde

Hier, eingebettet zwischen Ostsee und Wald an der sich stetig wandelnden Steilküste, sind viele seiner Arbeiten entstanden. Die umgebende Natur hat ihn und sein Schaffen geprägt. Doch der Blick Altenhofs, der an der Kieler Muthesius-Hochschule freie Kunst studiert hat, reichte stets darüber hinaus. Nachdem er 1982 den Schritt in die Selbstständigkeit als freischaffender Künstler gewagt hatte, ließ er sich immer wieder auf Reisen inspirieren.

Mit der MS „Europa“ über die Weltmeere

„Rund um die Welt“, wie er mit einem Lächeln verrät. Immerhin schipperte er 14 Jahre mit dem Kreuzfahrtschiff MS „Europa“ als Bordmaler und -galerist über die Meere. So lernte er Südostasien, aber auch die Südsee kennen. Das Boot ist für ihn ebenso wie der Vogelflügel ein bildhaftes Synonym für das Unterwegssein geworden – physisch wie geistig. Immer wieder tauchen diese Symbole in seiner Malerei auf. Das Boot in seiner Urform steht für die Reise des Lebens von der Geburt bis zum Tod.

Da helfen zwischendurch Standortbestimmungen. Auf den Palau-Inseln im Pazifik entdeckte er in einem Museum einen archaischen Sextanten, dessen Form ihn wiederum zu einem Bild anregte. Auf seiner jüngsten Reise nach Ladakh im Himalaya lernte er die dortige Kultur und den Buddhismus kennen, der ihn beeindruckte. Auch aus dieser fernen Ecke brachte er Eindrücke mit, die in seine Malerei einflossen.

Modische Trends sind nicht sein Fall

Ein Vergleich seiner frühen und aktuellen Bilder offenbart die Entwicklung des Künstlers. Er ist sensibler und aufmerksamer geworden. „Feinstofflicher“, wie es Altenhof selbst ausdrückt. Seiner aufwändigen Maltechnik ist er treu geblieben. Viele Schichten Tempera legt er übereinander, reibt sie stellenweise wieder ab, bis die Farbe anfängt zu leben. Modischen Trends folgt der Maler nicht. Ein Altenhof bleibt erkennbar.

Er arbeitet vielmehr am stetigen Feinschliff seines Stils. Altenhof mischt gerne Abstraktes und Gegenständliches, entwirft daraus eine eigene Welt. Das verschafft dem Betrachter Zugang und doch sind es Bilder, auf die man sich einlassen muss. Sie wirken ästhetisch, wie die Natur, die er so liebt. Häufig aber finden sich kleine Versatzstück, versteckte Formen und manchmal Schriftfragmente, die geheimnisvolle Rätsel aufgeben. „Lied in Gelb“ heißt ein Werk, in das er die Töne eines Sonnengesangs codierte.

Die Ausstellung „Volker Altenhof, Retrospektiv“ in der Eckernförder Galerie CarlsArt 78 läuft noch bis 20. Februar. Öffnungszeiten: Mi, Sa, So von 14 bis 18 Uhr. Es gelten 2G und Maske. Der Eintritt ist frei.