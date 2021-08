Altenhof

Hilmar Marohns Worte über den Rettungseinsatz am 2. August am Strand des Ortsteil Schnellmark rüttelten die Mitglieder der Altenhofer Gemeindevertretung am Donnerstag auf. „Ich musste wegen eines verunglückten Mannes die Hilfe des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen.“

Auch wenn der Mann schließlich versorgt wurde, gab es für den Altbürgermeister und Gemeindevertreter ein Problem. „Nach meiner Einschätzung hat es länger als 30 Minuten gedauert, bis der Rettungswagen am Strand eintraf“, berichtete er auf der Gremiumssitzung. Den Grund für das lange Warten benannte Marohn gleich mit: Die Rettungswagenbesatzung war nicht in der Lage gewesen, den von ihn beschriebenen Weg zum Strand zu finden. Nun wollen die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter Abhilfe schaffen.

Ortskundigen ist das Problem längst bekannt

Für Ortskundige war das Problem nachvollziehbar. Um an den Strand von Schnellmark zu kommen, müssen Wasserfans erst gut einen Kilometer durch den Wald gehen. Im Gespräch mit einem Mitarbeiter der zuständigen Leitstelle hatte Marohn den seines Erachtens besten Weg beschrieben. „Der Ort Schnellmark hat am Ende der Straße jeweils einen Wendehammer im Osten und Westen.“ Sein Tipp sei ein am östlichen Wendehammer befindlicher und derzeit mit einer Kette abgesperrter Waldweg gewesen.

Rettungswagen konnte Weg nicht finden

Dieser Weg wurde damals aber nicht gefunden. „Inzwischen weiß ich, dass der Rettungswagen mehrfach auf der Bäderstraße L265 an Schnellmark vorbeigefahren ist“, so Marohn. An den Strand kam er schließlich über einen anderen Weg. Inzwischen sei da schon der Rettungshubschrauber am Strand gewesen. Seine Besatzung habe dem Mann schließlich an das Rettungswagenteam übergeben.

Insbesondere das Beschreiben der Ausgangssituation durch Marohn hatte deutlich gemacht, dass damals schnelle Hilfe geboten war: „Ein älterer Herr taumelte aus dem Wald kommend an den Strand, fiel mit dem Gesicht voran ins Wasser und konnte nicht mehr aus eigener Kraft den Kopf aus dem Wasser heben.“ Anschließend habe er den Mann mit seiner Begleitung aus dem Wasser gezerrt und die Einsatzleitstelle alarmiert. Auch Bürgermeister Siegfried Brien sah es so, dass Lebensgefahr für den Mann bestanden habe.

Der Weg vom Küstenbesucherparkplatz in Aschau zur Ostsee soll sicherer werden. Damit auch am Straßenrand gegangen werden kann, werden die Banketten ab sofort alle vier Wochen gemäht. Quelle: Rainer KKrüger

Einigkeit bestand darüber, dass etwas getan werden müsse, um die Rettungsmöglichkeiten am Schnellmarker Strand zu verbessern. Marohn schlug vor, den Waldwegen Namen zu geben, damit eindeutige Beschreibungen möglich werden. Brien wies darauf hin, dass es auch forstliche Rettungspunkte gebe. Rettungspunkte sind festgelegte Anfahrtsstellen. Durch Schilder und virtuelle Koordinaten seien sie den Hilfskräften bekannt. Was genau im Schnellmarker Gehölz geschehen solle, müsse noch entschieden werden.

Probebohrung für Löschbrunnen Zwei Ferienhaus-Brände im Mai 2019 machten den Bedarf an einer sicheren Löschwasserversorgung im Altenhofer Ortsteil Kiekut offenbar. Wenn es das Grundwasser hergibt, soll er über einen Brunnen gedeckt werden. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung soll nun eine Probebohrung starten. Wenn 48 Kubikmeter Wasser pro Stunde gefördert werden können, wird der Brunnen gebaut. Maximale Kosten: 20 000 Euro.

Mehr Sicherheit für Weg zur Aschauer Lagune

Um Sicherheit für Küstenfans ging es auch im Ortsteil Aschau. Besonders Naturfreunde machen dort gerne Ausflüge zur Aschauer Lagune. Um Flora und Faua wenig zu stören, müssen sie ihre Autos auf dem Parkplatz an der Ecke der Straße Aschau mit der Bäderstraße abstellen und dann mehrere Hundert Meter gehen. Um die Strecke sicherer zu machen, sollte ein Fußweg geschaffen werden.

Übergangslösung nach Bürger-Widerstand

Gegen diesen Plan hatte es eine Petition mit 53 Unterschriften gegeben. Die Gemeindevertretung beschloss eine Übergangslösung. Wenn die Pflanzen wachsen, sollen die Banketten alle vier Wochen gemäht werden, damit auf ihnen gegangen werden kann. Die endgültige Entscheidung über den Fußweg soll beim Fortführen der Dorfentwicklungsplanung im Gespräch mit der Einwohnerschaft erfolgen.