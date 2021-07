Bordesholm

Der 18. Juni gehörte 2021 mit zu den heißen Sommertagen. 30 Grad, an der Badestelle bei den Seeterrassen in Bordesholm ist zu dieser Zeit viel los. Plötzlich wird es gegen 18.30 Uhr dramatisch. Ein Mann, der zur Boje in Höhe Segelverein hinausgeschwommen war, ruft mehrfach um Hilfe. Als Hagen Urban das mitbekommt, springt er, ohne mit der Wimper zu zucken, von der Badeinsel und schwimmt dem Hilferufenden entgegen. Gemeinsam kommen sie kurze Zeit später am Strand an. Einen großen Rettungseinsatz und eventuell Schlimmeres hat der junge Mann durch sein beherztes Eingreifen verhindert.

Hagens Mutter hat diese Geschichte im Internet in der Bordesholm-Gruppe bei Facebook öffentlich gemacht – für seinen Ersthelfereinsatz bekam ihr Sohn dort viel Lob. Ihr geht es aber um etwas anderes: Sie hofft, dass sich der unbekannte Mann meldet.

Die Badestelle am Bordesholmer See bei den Seeterrassen. Nach einem Nichtschwimmerbereich folgt der freie See. Der Hilferuf kam von einem Mann an der Boje – 200 Meter vom Ufer entfernt. Quelle: Frank Scheer

Ihren Sohn bewege die Aktion, er würde gerne ein Gespräch mit dem Geretteten führen. Der etwa 50-Jährige, der beim Schwimmen in rund 200 Meter Entfernung zum Ufer offenbar einen Schwächeanfall mit anschließender Panikattacke erlitten hatte, hat sich nach der Rückkehr ans Ufer bei Hagen Urban bedankt und war dann auch losgegangen.

An der Boje trieb ein Mann

Das viele Lob ehrt den 21-Jährigen, der eine Lehre als Mechatroniker in einem Kfz-Betrieb macht, natürlich. „Im Endeffekt habe ich ja eigentlich nicht viel gemacht“, erzählt Hagen gut einen Monat nach der Aktion bei einem Treffen mit unserer Zeitung auf dem Steg am Bordesholmer See. „Ich habe die Hilferufe zunächst nicht wahrgenommen.

Eine Gruppe von jungen Leute im Wasser hat es aber, und dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden“, berichtet der junge Mann, der seit März in Bordesholm lebt. „Bei der Boje habe ich den Mann im Wasser treiben sehen und bin sofort ins Wasser gesprungen.“ Angst? „Die kam erst, als ich auf ihn zugeschwommen bin“, führt er aus. Da gingen einem viele Gedanken durch den Kopf. Einer: „Was passiert, wenn er dich mit herunterzieht?“

Schwächeanfall mit Panikattacke

Als Hagen Urban schwimmend in Hörweite des Mannes gewesen ist, waren die Ängste weg – und er begann, den Mann laut anzusprechen. Das wirkte. „Noch im Wasser erklärte er mir, was passiert ist. Er sprach von einem Schwächeanfall und Panik. Sicherheitshalber hat er auf sich aufmerksam gemacht, weil er nicht wusste, ob er es alleine zum Ufer schaffen würde“, erzählt Hagen Urban bewegt.

„Ich habe ihm angeboten, zum Segelverein zu schwimmen, weil es der kürzeste Weg ist. Aber sein Zustand hatte sich da stabilisiert und wir schwammen in Richtung Strand.“ Auf diesem Weg sei ihnen ein weiterer Helfer entgegengekommen, der nicht mehr eingreifen brauchte. „Das hat mich aber irgendwie sicherer gemacht.“ Wie lange alles gedauert hat, das weiß Hagen Urban nicht. „Das ging rasend schnell.“

Feuerwehr wollte ausrücken

Sein beherztes Eingreifen hat einen größeren Rettungseinsatz verhindert. Marco Lübker, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, bestätigte, dass von der Badestelle die 112 angerufen wurde. Nach Rücksprache mit der Leitstelle und der Kenntnis von der Rettung habe man das Ausrücken aber abbrechen können. In der Badesaison 2021 sei es noch zu keinem Rettungseinsatz im See gekommen. Für Feuerwehren sind solche Einsätze immer schwierig, wie sich auch bei den Unglücksfällen in Neumünster und Plön gezeigt hat. Die DLRG und auch das Innenministerium hatten im Juni zu Wachsamkeit an Badestellen aufgerufen.

Angst und Respekt empfinden viele

Wehrführerin Birte Christensen betonte, dass „Angst und Respekt“ bei der Ersten Hilfe immer in einem hochkommen können. Das sollte Menschen aber nicht davon abhalten. „Vor zwei Monaten war ich privat Ersthelferin bei einem Unfall, bei dem sich ein Wagen überschlagen hatte. Ich empfand es im ersten Moment auch. Erschreckend war, wie viele Fahrzeugen da einfach vorbei gefahren sind.“ Daher sei die spontane Rettungsaktion des 21-Jährigen nur zu würdigen.

Mann hat sich noch nicht gemeldet

In der Gemeinde sollen im Oktober wieder Ehrenamtspreise vergeben werden. Bürgermeister Ronald Büssow hat um Vorschläge gebeten.

Der Einsatz von Hagen Urban bietet sich für eine Ehrung an. Der junge Mann hat von dieser Ehrung in Bordesholm noch nichts gehört. „Ich würde so etwas immer wieder machen“, sagt er. Der Mann, der im See um Hilfe gerufen hatte, hat sich übrigens auf den Aufruf bei Facebook noch nicht gemeldet. „Ich würde gerne erfahren, wie er das Ganze erlebt hat. Das beschäftigt mich und ist irgendwie wichtig für mich.“