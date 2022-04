Rieseby

Rieseby hat die Geduld nicht verloren – und vor allem nicht den Spaß am Feiern. Die Dorfwoche 2022 darf nach all den Corona-Einschränkungen endlich wieder prall gefüllt sein. Muss sie auch. Das größte mehrtägige Ereignis der Gemeinde bei Eckernförde, die zu Schwansen gehört, wird 50 Jahre alt. Am Donnerstag, 16. Juni, geht es los – parallel zu den ersten Tagen der Kieler Woche.

Gleich zur Eröffnung hat sich die Schleischule Rieseby etwas Besonderes ausgedacht: Um 19 Uhr führen die Grundschülerinnen und -schüler am Donnerstag ein Musical auf. Ihr Schulhof ist am Freitag, 17. Juni, ab 14 Uhr auch Schauplatz des Kinderfests, bevor am um 18.30 Uhr DJ Marco bei der Kinder-Disco auflegt und um 19 Uhr das Mitsingen für alle mit dem Riesebyer Gesangverein in der Sporthalle startet. Anmeldungen und Näheres dazu findet man im Internet unter (www.rieseby.de).

Dorfwoche Rieseby: Am Sonnabend gibt’s einen Laufwettbewerb

Der Sonnabend, 18. Juni, wird vor allem sportlich. Von 13.30 bis 16 Uhr heißt es „Rieseby läuft“. Ob Gehen, Nordic Walking, Leistungslauf – Distanzen von zwei, fünf und sieben Kilometern bieten für alle das Richtige. Die Startgebühren sind mit ein oder zwei Euro kaum der Rede wert.

Kids bis sechs Jahre sind beim Bambini-Lauf gratis dabei. Sie drehen eine 400-Meter-Runde auf dem Sportplatz. Natürlich gibt es Urkunden und für alle Kinder Medaillen. Es folgt um 19 Uhr ein filmischer Rückblick auf die Dorfwochen-Geschichte, bevor im Festzelt um 21 Uhr die lange Tanznacht mit der Band Jokers startet.

Lesen Sie auch Ostern führt Schweinchen Carl auch Kids durchs Museum in Büdelsdorf

Der Sonntag, 19. Juni, ist bunt. Nach dem Start mit dem Gottesdienst um 10 Uhr im Festzelt gibt es Sportschießen mit den Kyffhäusern, kräftige Erbsensuppe vom DRK, Ringreiten im Bürgerpark mit dem Reiterverein, Kaffee, Kuchen und Klönschnack, ein Konzert des DRK-Jugendorchesters, eine Ausstellung des Vereins Seeadlerschutz und ein Fußballspiel des TSV Rieseby.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon ab zehn Uhr ist am Sonntag bei den Schachturnieren in der Dänischen Sporthalle Denksport für Jung und Alt angesagt. Ab 17 Uhr klingt die Festwoche gemütlich im Festzelt aus. Dass von Freitag bis Sonntag Hüpfburg und Spielstände für die Jüngsten aufgebaut sind, versteht sich in Rieseby eigentlich von selbst. Ebenso, dass die Kornersfjord-Piraten mit von der Partie sind: Sie laden am Sonnabendnachmittag zu Spiel und Spaß ein.