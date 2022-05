Rieseby: Seeadler fliegt jetzt mit GPS-Sender

Rieseby

Einen Raubvogel möglichst früh auswildern und ihm dennoch helfen können, wenn er zu Beginn seiner Freiheit in Not gerät? Was nach einem Widerspruch klingt, ist jetzt an der Schlei geglückt. Dank moderner Technik können Artenschützer beobachten, ob es Taipa gut geht.

Taipa ist ein Seeadler. Als Frank Dreves vom Seeadlerschutz Schlei e.V. im August die Nachricht aus Nordfriesland erhielt, dass dort ein flugunfähiger, junger Seeadler aufgefunden wurde, hieß der Seeadler noch nicht so. Er musste behandelt werden, um überleben zu können. Dank Spenden konnten Ärzte seinen gebrochenen Flügel operieren – und eine der Spenderinnen nennt den Raubvogel „Taipa“.

Erstes Telemetrie-Projekt in Schleswig-Holstein

Zu diesem Zeitpunkt „konnten wir alle nicht erahnen, welche Glücksmomente der Adler uns bescheren würde“, sagt Dreves. Denn nach der Regenerationszeit bei Christian Erdmann im Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop stand nun die Auswilderung an. Und die ging mit einem Novum in Schleswig-Holstein einher.

Taipa, erst im vergangenen Jahr im nordfriesischen Poppenbüll geboren, sollte nun so schnell wie möglich in die freie Wildbahn entlassen werden. Hierfür brauchten seine Kümmerer einen Platz, an dem er in der ersten Zeit noch unter Beobachtung von Dreves und Erdmann bleiben konnte. Beispielsweise, um bei Bedarf noch etwas zuzufüttern. Das setzten die Artenschützer mit einem sogenannten Telemetrie-Projekt um.

In der Schleiregion wurde Taipa freigelassen

Es ist das erste Projekt dieser Art mit einem Seeadler in Schleswig-Holstein. Zu diesem Zweck bekam Taipa einen GPS-Sender, über den Dreves und Erdmann sehen können, wo sich der Raubvogel aufhält und ob er sich bewegt. Der Seeadlerschutz Schlei e.V. fordere die Telemetrie seit Jahren, so Dreves. Die Niederlande, Österreich und Dänemark nutzten sie bereits seit Langem bei der Auswilderung. „Der große Streit um das Thema Windkraft contra Artenschutz könnte durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus einem derartigen Projekt schnell beseitigt werden“, erklärt Dreves.

Die Daten von Taipas Aufenthaltsort zeigen: Das Projekt ist geglückt. In den ersten Tagen nach seiner Freilassung in der Koseler Au „mochte er noch nicht so recht an seine Freiheit glauben“, so Dreves. Doch von Tag zu Tag habe er weitere Strecken zurückgelegt und nach dem Zufüttern von Fallwild und Forellen auch erste eigene Beute erlegt.

Taipas Aufenthaltsort bleibt geheim

Doch auch, wenn Dreves und Erdmann wissen, wo sich Taipa aufhält, behalten sie seine neue Heimat für sich. „Aus Sicherheitsgründen veröffentlichen wir den jeweiligen Aufenthaltsort des Seeadlers nicht“, erklärt Dreves.

„Wenn alles weiterhin gut verläuft, erhalten wir drei bis fünf Jahre lang stündlich einen Aufenthalts- und Bewegungsnachweis über den angebrachten Sender.“ Und vielleicht erleben die Artenschützer darüber mit, wenn Seeadler Taipa Nachwuchs bekommt.