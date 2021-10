Rieseby

Eine überraschende Anfrage des Amtes Schlei-Ostsee bei der Gemeinde Rieseby rückt die Alten Post in Rieseby wieder in den kommunalpolitischen Blickpunkt. In der Wohnung im Obergeschoss sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Das Gesuch stößt größtenteils auf Zustimmung.

Verkauf der Alten Post ist derzeit kein Thema in Rieseby

Auf der Gemeinschaftssitzung des Finanzausschusses und des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses wurden die Positionen zur neuen Nutzungsoption deutlich. Was sich in der Diskussion überdies zeigte. Der 2019 von einer Mehrheit der Gemeindevertretung befürwortete Verkaufsbeschluss für das kommunale Gebäude ist derzeit kein Thema. Der Verkaufsplan hatte damals für Streit in der Gemeinde gesorgt und war durch einen Bürgerentscheid am 16. Februar 2020 mit einer 749:231-Mehrheit für zwei Jahre gekippt worden. „Derzeit werden in der Arbeitsgruppe Rieseby 2025 Ideen zur Dorfentwicklung besprochen. Dabei geht es auch um den Bereich des Dorfzentrums mit Feuerwehrhaus, Schule und der Alten Post. Ehe diese Ergebnisse vorliegen, gibt es keinen Anlass, erneut über den Verkauf zu beschließen“, sagte der 1. stellvertretende Bürgermeister Frank Frühling von der Wählergemeinschaft Rieseby (WGR) auf KN-Nachfrage. Die WGR hatte 2019 für den Verkauf der Alten Post gestimmt.

Der Bürgerentscheid 2020 war von Vertretern der Vereine und Verbände veranlasst worden, die das Gebäude gratis für ihre ehrenamtliche Arbeit nutzen dürfen. Durch eine Sperrung für erforderliche Umbauarbeiten und anschließend durch Corona war die Alte Post für sie von Dezember 2019 bis Ende August 2020 komplett als Treffpunkt ausgefallen. Nach Angaben von zwei der drei Bürgerentscheid -Vertretungsberechtigten – Andrea Magnusson und Lothar Oetken – nutzen der DRK-Ortsverein, der Gesangverein Rieseby sowie der Verein für Chrinik- und Museumsarbeit die Alte Post inzwischen wieder. „Wenn Flüchtlinge in die Wohnung einziehen, wäre das für uns gut. Denn eine Vermietung erhöht den Aufwand vor einem eventuellen Verkauf. Für uns brächten eine Wohnung für Flüchtlinge mehr Nutzungssicherheit“, so die DRK-Frau und der Gesangvereinsvorsitzende. Beide hoffen, dass die Alte Post irgendwann offiziell ein Gemeinschaftshaus für Vereine und Verbände wird.

Auf der Gemeinschaftssitzung gab in den Ausschüssen mehrheitliche Zustimmungen für die Vermietung ans Amt. Dessen Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge hatte Amtsdirektor Gunnar Bock verdeutlicht. Nach Absprache mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde sollen im Amtsgebiet etwa 120 Flüchtlinge untergebracht werden. „Wir müssen 30 mehr aufnehmen, als unsere Kapazitäten derzeit zulassen. Manche Vermieter haben uns gekündigt, um die Räume in Ferienwohnungen umzuwandeln. Deshalb kamen wir auf die Wohnung in der Alten Post“, so Bock.

Das Hauptargument fürs Vermieten brachte SPD-Gemeindevertreter Jens Kolls vor. Er wies darauf hin, dass zu den Flüchtlingen Ortskräfte gehören, die in Afghanistan der Bundeswehr geholfen hatten. „Es sind Menschen, die unsere Soldaten unterstützt haben. Jetzt können wir einen Beitrag leisten, um ihnen zu helfen“, argumentierte er. Für Diskussionen sorgten erforderliche Investitionen in die derzeit unbelegte Wohnung. Nötige Umbauarbeiten wurden mit 5000 Euro veranschlagt. Frank Frühling befürchtete, dass es mehr werden könnten, wenn die defekte Heizung repariert werden müsste. Dann könnten bis zu 60000 Euro fällig werden.

Nur eine Familie von Flüchtlingen zieht in die Alte Post

Was alle Ausschussmitglieder einte, war der Wunsch, Flüchtlinge gut ins Dorfleben zu integrieren. Deshalb wünschten sich alle eine Familie. Da würde allein schon der Schulbesuch der Kinder automatisch für gesellschaftliche Kontakte sorgen. Bock ging auf die Forderung ein. Er sagte zu, dass die Wohnung an eine Flüchtlingsfamilie gehen wird. Ebenso versicherte er, die Wohnung unverzüglich zu räumen, wenn die Gemeinde eine neue Nutzung beschließt.