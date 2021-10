Ringelnatz-Lesung in der Bücherei in Bordesholm

Bordesholm

In Bordesholm ist am Sonntag, 31. Oktober, ab 11 Uhr in der Bücherei im Huus an’n Markt eine Lesung über das Leben und Werk von Joachim Ringelnatz geplant. Der Schauspieler Karl-Heinz Langer liest, Christiane Struck sorgt für die Musik.

Joachim Ringelnatz (1883 bis 1934), der eigentlich Hans Bötticher hieß, bezauberte seine Zeitgenossen mit gefühlvollen und deftigen Gedichten. Er begeisterte mit „Die Ameisen“, „Ein männlicher Briefmark“, „Bumerang“ oder der „Schnupftabaksdose“. Erich Kästner meinte über ihn: „So stark ist der Dichter in dem Manne, der erlebt, dass das Banalste und Niedrigste durch ihn zum Wunder wird!“

„Kuttel Daddeldu“ kommt von Joachim Ringelnatz

Eine Liebeserklärung an seine Frau, die er Muschelkalk nannte, lautet: „Ich habe dich so lieb, ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken“. Aber es gibt auch den anderen Ringelnatz, den Seefahrer, der die meist etwas deftige Figur „Kuttel Daddeldu“ erfand, die durchaus autobiografische Züge aufweist. Ein Kabarett-Kollege aus dem „Simpl“ in München schrieb über ihn: „Es geht ein stummes Leuchten von ihm aus und sehr viel kindlich-schrille Güte...“.

Karl-Heinz Langer ist vielen von den traditionellen Matineen in der Gemeindebücherei bekannt. Er ist mehr als 18 Jahre an der Niederdeutschen Bühne Kiel als Schauspieler und Regisseur tätig. Zehn Jahre war er auch Bühnenleiter der Niederdeutschen Bühne in Preetz. 2018 erhielt er von Ministerpräsident Daniel Günther die Ehrennadel des Landes.

Christiane Struck ist seit langem seine musikalische Begleitung und rundet die Lesung mit passenden Stücken auf dem Elektropiano ab. Die Bücherei veranstaltet die Lesung zusammen mit der VHS Bordesholm-Wattenbek. Karten für 10 Euro gibt es in der Bücherei, Tel. 04322/4612, oder oder bei der VHS Bordesholm-Wattenbek, Tel. 04322/695148.