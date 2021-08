Eckernförde

Wie die Polizei jetzt mitteilte, kam es am vergangenen Sonnabend gegen 21.45 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Bundesstraße 76 zwischen Kiel und Eckernförde. Den Angaben zufolge war der Fahrer eines Audi A7 in Richtung Eckernförde unterwegs und fuhr bei seiner Fahrt mehrfach deutlich zu schnell in den Gegenverkehr. „Hierdurch mussten entgegenkommende Fahrzeugführer zum Teil stark abbremsen oder auch ausweichen“, teilte die Polizei mit. Es sei aber zu keinem Unfall gekommen.

Polizei vermutet Drogen

Der 34-jährige Audifahrer konnte schließlich in Eckernförde von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Der aus Eckernförde stammende Mann stand nach Angaben der Polizei vermutlich unter dem Einfluss von Drogen, eine Blutprobe wurde dem Mann entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen der riskanten Fahrt und fragt: Wem kam der Audi A7 am Sonnabend entgegen? Wer wurde durch den Fahrer gefährdet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer Tel. 04351/908110 entgegen.