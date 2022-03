Rodenbek

Es wird eng in Rodenbek. Die Straße Lang’t Dörp wird Höhe Petersburger Weg von einem Gewässer gekreuzt. Der Durchlass, der einer kleinen Brücke ähnelt, ist eingebrochen und wird in der Zeit vom 1. bis 30. April erneuert – dafür muss der Bereich voll gesperrt werden.

Das Problem ist schon länger bekannt, erste Maßnahmen wurden bereits ergriffen. Verkehrsteilnehmer, die die Straße Lang’t Dörp in Rodenbek befahren und nicht in den Petersburger Weg abbiegen, müssen über eine kleine Brücke. Die ist seit längerer Zeit defekt, deshalb wurden dort rot-weiße Baken installiert, die auf den Gefahrenzustand hinweisen.

Zusätzlich wurde das Gewicht der Fahrzeuge reduziert, die darüber fahren dürfen: Zugelassen sind nur noch Fahrzeuge mit bis zu 3,5 Tonnen Gewicht. Doch nun wird in Rodenbek saniert.

In Rodenbek wird der Durchlass in offener Bauweise erneuert

Bauamtsleiter Jan Evers fasst die Sanierung zusammen: „Die Straße Lang’t Dörp wird Höhe Petersburger Weg von dem Gewässer Hoher Berg 1 des Wasserbeschaffungsverbandes Eider am Schulensee gekreuzt. Dieser Durchlass ist eingebrochen und wird in der Zeit vom 1. bis zum 30. April durch die Schwentinentaler Firma Szupryzcynski erneuert.“

Da die Erneuerung in offener Bauweise erfolgt, muss die Straße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Laut Bauamt wird mit der Einrichtung der Baustelle am Freitag, 1. April, begonnen. Die Vollsperrung beginnt am Montag, 4. April.

„Wir hoffen, dass die Arbeiten planmäßig ausgeführt werden können, dann könnte es sein, dass die Vollsperrung ab dem 21. April bereits wieder aufgehoben werden kann“, so Evers weiter. Betroffen sind vor allem die rund 150 Anwohner und Anwohnerinnen aus Hohenhude-Dorf.

Fest steht in dem Zusammenhang, dass Fußgänger und Radfahrer die Baustelle zeitweilig passieren können. Allerdings müssen sie sich jederzeit auf mögliche Behinderungen einstellen.

Abfuhr der Mülltonnen ist gewährleistet

Der ÖPNV fährt bis zur Haltestelle Petersburger Weg. Die Abfuhr der Mülltonnen wird gewährleistet. „Für die Einschränkungen werden besonders die Hohenhuder Bürgerinnen und Bürger um Verständnis gebeten“, so Evers weiter.

Erste Kostenschätzungen für die Reparatur liegen bei weit über 100.000 Euro. Das hatte zu Kritik aus der Kommunalpolitik von Rodenbek geführt. Dazu sagt Bauamtsleiter Jan Evers: „Es handelt sich leider um eine sehr kostenintensive Maßnahme, aber das Ingenieurbüro hat eine Schätzung abgegeben, die alle Eventualitäten beinhaltet.“