Kurz vor der Entscheidung über die mögliche Erschließung eines zwölf Hektar großen Begräbniswaldes im Ortsteil Dänisch-Nienhof mobilisiert die Bürgerinitiative (BI) um Arne Müller, Andrea Holstein und Nicole Penderock noch einmal gegen das Projekt. Aber auch Grundbesitzer Claus Parduhn, der den Wald mit seinen Partnern zum Ruheforst entwickeln will, wendet sich erneut an die Öffentlichkeit. Denn: Am Sonntag dürfen mehr als 2000 Wahlberechtigte darüber abstimmen, ob sie einen solchen Wald in unmittelbarer Nähe zur Küste wollen oder nicht. Doch schon am Donnerstagabend könnte die Debatte in der örtlichen Gemeindevertretersitzung einen neuen Höhepunkt erreichen. Denn Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU) ist sauer.

Ruheforst-Gegner machten Vertragsdetails öffentlich

Der Grund: In der vergangenen Woche hatten die Projektgegner rund 2500 Informationsbroschüren in der Gemeinde verteilt, um ihre Argumente gegen den Ruheforst zu streuen. Allerdings wurden in dem Scheiben Informationen veröffentlicht, die nur aus dem Vertragsentwurf zwischen Grundstückseigentümer beziehungsweise Betreibergesellschaft und der Gemeinde stammen können, vermutet der Bürgermeister. Paulsen geht daher davon aus, dass der Vertrag durchgestochen wurde.

Neben den Gemeindevertretern und den bürgerlichen Mitgliedern der Ausschüsse war der Entwurf nur noch den Beteiligten der überparteilichen Arbeitsgemeinschaft bekannt. „Alles in allem kannten etwa 25 Personen den Vertrag“, sagt Paulsen. Was ihn an der Veröffentlichung mittels Broschüre besonders ärgert: „Wir haben als Gemeinde keine Möglichkeit für eine aktive Stellungnahme und können nicht gegenhalten. Denn dann würden auch wir aus dem Vertrag zitieren müssen.“

Vertragsinhalte wurden aus dem Kontext gerissen

Dadurch, dass die in der Broschüre aufgeführten Punkte aus dem Kontext gerissen worden seien, würden sie eine andere Wertigkeit bekommen, so der Bürgermeister. Er habe nichts gegen die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Und auch ein Bürgerentscheid sei ein gutes Recht. „Aber das ist nicht mehr fair“, so Paulsen.

Für die Gemeinde sei es unter anderem wichtig gewesen, mit dem Vertrag über den Ruheforst auch gleich Wege- und Wasserrechte oder die Nutzung des Waldes zu klären. „Wir hatten ein großes Interesse daran, diese Punkte mit dem Eigentümer zu regeln, und wollten das jetzt in einem Rutsch glatt ziehen“, sagt Paulsen. Über die Vertragsdetails habe man sich in der Arbeitsgemeinschaft, mit der Amtsverwaltung und externem Rechtsbeistand beraten und diese gut abgewogen. Zu den einzelnen Kritikpunkten könne er aber aus rechtlichen Gründen nichts sagen.

In der Gemeindevertretersitzung wolle er allerdings deutlich werden, kündigt der Bürgermeister an. Sowohl im öffentlichen als auch im nicht öffentlichen Teil wolle er die Konsequenzen für die Gemeinde aufzeigen. „Mann muss ja damit rechnen, dass immer, wenn etwas nicht einstimmig beschlossen wird, dann hinterher über Details geplaudert wird.“ Paulsen will nicht ausschließen, dass sich Kommunalaufsicht und Staatsanwaltschaft noch mit dem Thema befassen werden.

Eigentümer reagiert per Flyer

Arne Müller wirbt als Vertreter der Bürgerinitiative dafür, gegen den Bestattungswald im Ortsteil Dänisch Nienhof zu stimmen. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck (Archiv)

Unterdessen bleibt BI-Initiator Arne Müller bei seiner Kritik am Ruheforst. Die im Flyer dargestellten Informationen würden den Bürgern dabei helfen, mitzureden, unterstreicht Müller und spricht von einem „Beitrag zur Transparenz“. So führt die Initiative unter anderem an, dass es Öffnungszeiten und Verwaltungsvorschriften für den Wald geben könnte. Außerdem sei mit einer Zunahme des Verkehrs zu rechnen. Auch sei die Gemeinde mangelhaft für den Fall abgesichert, dass die Betreiber GmbH aufgelöst werden muss. „Die Freistellung der Gemeinde läuft somit ins Leere“, heißt es in der Broschüre.

Das will Eigentümer Claus Parduhn so nicht stehenlassen. In einem neuen Flyer, in dem er in diesen Tagen erneut über sein Vorhaben informiert, schreibt er: „Die Sicherheitsleistungen für die Gemeinde in dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Betreiber ausfallen sollte, ist unter anderem der Wert des Waldes selbst.“ Außerdem führt er auf: „Die Einrichtung eines Bestattungswaldes gewährleistet einen ausreichenden finanziellen Spielraum, um den gesamten Wald für viele Jahrzehnte in dem heutigen ursprünglichen Zustand zu erhalten: als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und als eine Oase für Menschen und Tiere.“

Am Sonntag werden die Wähler in Schwedeneck abstimmen können, welchen Argumenten sie folgen. Die Gegner können das Projekt kippen, wenn sie eine Mehrheit bekommen und sich zuvor mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten überhaupt an der Abstimmung beteiligt haben. Bereits im Juni war das Projekt mit einer Mehrheitsentscheidung der Gemeindevertretung auf den Weg gebracht worden. Mit acht Ja- fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen war dieses Mandat jedoch nicht besonders stark.