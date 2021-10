Rumohr

Alles begann im Juni 2020: Schierensees Bürgermeister Manfred Kaiser übte während einer Gemeindevertretersitzung Kritik an der Arbeit der Verwaltung in Molfsee. Allerdings war das nur der Anfang, auch seine Amtskollegen aus den Gemeinden Blumenthal, Rumohr, Mielkendorf und Rodenbek äußerten Kritik an der Zusammenarbeit, das Wort „Ausamtung“ stand plötzlich im Raum.

Daraufhin wurde man im Amt Molfsee und besonders in der Gemeinde Molfsee aktiv, die Kritik wurde ernstgenommen. Im Frühjahr 2021 wurde eine Lenkungsgruppe gebildet – bestehend aus Amtsvorsteher und dem Bürgermeister Molfsee, dazu Vertreter aus der Politik ebenso wie die Büroleitung der Verwaltung und die Bürgermeister aus Schierensee und Rumohr.

Rumohr möchte Nachbesserungen

Viel Arbeit wurde in den vergangenen Monaten in die Erneuerung des Amtsvertrages gesteckt, der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen dem Amt Molfsee und der Gemeinde Molfsee wurde geändert und bereits in der Gemeindevertretung von Molfsee vorgelegt. „Gravierende Änderungen hat es in der Präambel gegeben“, erklärte Hauptausschussvorsitzender Thiemo Lüeße (SPD) während der Sitzung. Die Gemeinden Blumenthal, Rodenbek, Schierensee und Mielkendorf hatten bereits Zustimmung in ihren Sitzungen signalisiert.

Doch dann kam die Gemeindevertretersitzung Rumohr – und von dort gab es ebenfalls ein deutliches Signal, allerdings in eine völlig andere Richtung. Bürgermeister Thomas Langmaack (KWG) fasste zusammen: „Wir haben den Vertragsentwurf nicht zustimmend zur Kenntnis genommen.“ Gründe dafür gab es für die Rumohrer Gemeindevertreter einige. „Wir lehnen das vorgelegte Werk ab und fordern nach“, so Langmaack. „Uns fehlt die Rückmeldung mit Ergebnissen aus den Gruppen.“

Für Bürgermeister Timo Boss (parteilos) aus Molfsee eine überraschende Wendung. „In allen Gemeinden gab es ein einstimmiges Votum für den Vorschlag und den Entwurf, nur Rumohr hat deutlich Nein gesagt, in dem die Gemeindevertreter den Beschlussvorschlag nicht zustimmend zur Kenntnis genommen haben“, erklärte Boss. „Ich finde es persönlich schade, wir werden natürlich erneut in den Dialog treten“, betonte der Verwaltungschef von Molfsee.

„Wir wollen Rückhalt aus jeder Gemeinde“

„Wir wollen den Rückhalt aus jeder Gemeinde, daher muss nachgebessert werden“, fügte Boss noch hinzu. Der Hauptkritikpunkt? „Offenbar hatte man sich mehr Umsetzungen gewünscht, aber wir sind im Gespräch mit Nachbargemeinden, um beispielsweise Verwaltungskooperationen auf den Weg zu bringen“, fügte er noch hinzu. Aber offensichtlich möchte man in Rumohr, dass erst „geliefert“ wird. „Doch das ist natürlich schwierig.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei habe es eine mehrköpfige Arbeitsgruppe gegeben, neben Mitarbeitern aus der Verwaltung waren Kommunalpolitiker und auch die Bürgermeister aus Schierensee (Manfred Kaiser) und Rumohr (Thomas Langmaack) dabei. „Es war ein konstruktives Miteinander, es wurde immer vernünftig miteinander gesprochen“, versichert Boss. Und lobt das Ergebnis: „Die Präambel ist toll, sie geht auf viele Dinge ein, beispielsweise auch auf die Verwaltungskooperation“, so der Bürgermeister.

Daher sei es sehr schade, dass man noch nicht auf einen Nenner gekommen sei, so Boss weiter. Für Thomas Langmaack war die Entscheidung aus Rumohr jedoch richtig, denn: „Aus den Arbeitsgruppen gab es sehr unterschiedliche Signale. Bei allem, was wir tun und entscheiden, reden wir auch immer über Steuergelder“, betonte Langmaack. „Wie wird das denn am Ende gelebt von der Verwaltung? Das steht doch alles nicht in dem Vertrag. Da hoffen wir auf Nachbesserung“, so Langmaack.