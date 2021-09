Eckernförde

Anlässlich des globalen Klimastreiks hatte die Fridays-for-Future-Gruppe Eckernförde zu einer Demonstration aufgerufen. Rund 200 Menschen beteiligten sich Freitagvormittag an der Protestaktion, die an der Hafenspitze startete.

Transparente wie „Das Klima wandelt sich, warum tun wir es nicht auch?“ oder „Wald statt Asphalt“ wiesen auf das Ziel der Demonstrierenden hin. Sie forderten mehr Klimaschutz, einen Kohleausstieg vor 2030, den Umbau hin zu erneuerbaren Energien und größere Klimagerechtigkeit. Organisator Franziskus Schade warnte vor unabsehbaren Folgen der Klimakrise für Mensch und Umwelt.

1,5-Grad-Erwärmung könnte schon in neun Jahren erreicht sein

Druck wollten Fridays for Future kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag auch auf die Politik ausüben. Die Inhalte der Parteien genügten nicht, um das gesteckte 1,5-Grad-Ziel der Klimaerwärmung einzuhalten, kritisierte Schade. Wählen allein reiche nicht aus. „Deshalb gehen wir auf die Straße und sind laut.“

Unterstützung kam von der Kirchengemeinde St. Nicolai. Pastor Michael Jordan verwies auf die Verantwortung des Menschen, die Schöpfung zu pflegen und zu hüten. „Wir müssen in einer gemeinsamen Anstrengung alles dafür tun, dass wir, unsere Kinder und unsere Enkelkinder in einer lebenswerten Welt leben können“, lautete sein Appell. Jordan zitierte den Bericht des Klimarats IPPC, nachdem bereits in neun Jahren die globale Durchschnittstemperatur über 1,5 Grad des vorindustriellen Niveaus liegen könnte – ein Jahrzehnt früher als prognostiziert.

Der Pastor rief dazu auf, im eigenen Umfeld das Mögliche zu tun, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Anregungen dazu geben auch die Eckernförder Klimagespräche, die am 18. Oktober, 19 Uhr, fortgesetzt werden. Thema diesmal: „Nachhaltiges Bauen und Wohnen“.