In Bordesholm gibt es insgesamt 155 Straßen mit einer Länge von 38,8 Kilometern. Viele der Trassen weisen starke Schäden auf. Seit Jahren stopft die Kommune nur Löcher, und in Ausschüssen wird über eine Sanierungsprioritätenliste debattiert – nun soll aber ernst gemacht werden. In einem Gutachten eines Ingenieurbüros sind elf Straßen genannt, die grobe Schätzung für die Sanierungssumme liegt bei fünf Millionen Euro. Mit den Straßen Lütten- und Langenheisch soll in 2024 begonnen werden – gleichzeitig sollen auch Rohre mit einem größeren Querschnitt für Niederschlagswasser verlegt werden.

Die Gemeinde sei für die Verkehrssicherheit verantwortlich, betonte Sven Ingwersen, Bau- und Ordnungsamtsleiter in der Amtsverwaltung. Über mehrere Jahre habe man sich durch das Vertagen „weitergerettet“. Das ändere aber nichts an der Notwendigkeit der sicherlich sehr kostenintensiven Maßnahmen. Im Lüttenheisch sind es vor allem die Linden, die eine vernünftige Ableitung des Regenwassers in den Rinnensteinen nicht mehr möglich machen. In vielen Bereichen haben die Alleebäume den Asphalt hochgedrückt. „Zudem reichen die Querschnitte der Rohre nicht mehr aus“, führte Ingwersen aus.

Alleebäume brechen den Asphalt hoch

Die Baukosten für die Maßnahme Lütten-/Langenheisch hat das Ingenieurbüro Levsen auf rund 1,6 Millionen Euro beziffert. Der Langenheisch würde mit 668 000 Euro, der Lüttenheisch mit 478 000 Euro und die Kanalvergrößerungen in beiden Trassen mit 450 000 Euro zu Buche schlagen. Die Eigentümer müssen nicht mit einer Kostenbeteiligung für die Grundsanierung der Straßen rechnen, denn 2018 hatte die Gemeindevertretung die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft.

Inwieweit sich die Kosten auf die Niederschlagswasserabgabe auswirkt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Als Bauzeitraum nennt das Ingenieurbüro 2024. Bei der Sanierung müssen die Bäume erhalten bleiben. Zudem soll die Hans-Brüggemann-Schule im Langenheisch bis 2025 deutlich erweitert werden. Während der Sanierungsphase muss zudem eine Lösung für den Schulbusverkehr gefunden werden.

Auch im Langenheisch in Bordesholm haben die Wurzeln die Abflussrinnen zerstört. Quelle: Frank Scheer

Für den Haushalt 2022 sollen Planungskosten in Höhe von 260 000 Euro eingestellt werden. Für die Untersuchung der Kanäle sollen zusätzlich 10 000 Euro bereitgestellt werden. Nach Angaben von Susanne Albert vom Bauamt der Amtsverwaltung beträgt der Rohrquerschnitt im Langenheisch bei der Hans-Brüggemann-Schule 25 Zentimeter, im Lüttenheisch 30. Um wie viel er vergrößert werden müsse, sei noch nicht berechnet worden. Für den Hauptkanal in der Bahnhofstraße sieht sie durch die Vergrößerung keine Probleme. „Der Querschnitt des Rohres dort liegt bei 50, zum Teil sogar bei 80 Zentimetern.“

Neben dem Lütten- und Langenheisch sind in dem Gutachten der Hohenheisch (550 000 Euro), die Haidkuhle (335 000 Euro), Im Winkel (276 000 Euro), Grüner Weg (687 000 Euro), Kirchhofsallee (170 000 Euro) sowie zahlreiche Straßen in der Finnenhaussiedlung wie Grotenkamp (West, 463 000 Euro), Finnenredder (604 000 Euro), Diekenhörn (400 000 Euro) und Hasselbrook (341 000 Euro) genannt worden, die langfristig saniert werden müssten. Addiert man die Kostenschätzungen für alle Straßen zusammen, kommt eine Gesamtsumme von 4,97 Millionen Euro zusammen. „Da man davon ausgehen muss, dass einige der Maßnahmen erst in Jahren realisiert werden können, wird es aber wohl ein Vielfaches von dieser Summe sein“, schätzt Susanne Albert.